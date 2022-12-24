Экс-чиновник пермской мэрии занял важный пост в структуре федерального минстроя

Бывший глава департамента мэрии Перми Михаил Берников будет курировать проекты по строительству новых школ

25 декабря 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Михаил Берников будет курировать строительство новых школ в регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший глава департамента имущественных отношений администрации Перми Михаил Берников занял пост заместителя руководителя департамента строительства социальных объектов ФАУ «РосКапСтрой». Он будет курировать проекты по строительству новых школ. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». «Берников подтвердил эту информацию. Он пояснил, что в настоящий момент основной его задачей на этой должности является курирование проекта по строительству новых школ „ПроШкола“. Михаил Берников уточнил, что курирует реализацию данного проекта в 15 регионах», — передает «Коммерсант-Прикамье». «РосКапСтрой» создан приказом Минстроя РФ в 2016 году. Учреждение выступает техническим заказчиком и проводит контроль при возведении и реконструкции объектов капстроительства за счет средств федерального бюджета. Пост начальника департамента имущественных отношений администрации Перми Михаил Берников покинул в мае 2022 года.

Бывший глава департамента имущественных отношений администрации Перми Михаил Берников занял пост заместителя руководителя департамента строительства социальных объектов ФАУ «РосКапСтрой». Он будет курировать проекты по строительству новых школ. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». «Берников подтвердил эту информацию. Он пояснил, что в настоящий момент основной его задачей на этой должности является курирование проекта по строительству новых школ „ПроШкола“. Михаил Берников уточнил, что курирует реализацию данного проекта в 15 регионах», — передает «Коммерсант-Прикамье». «РосКапСтрой» создан приказом Минстроя РФ в 2016 году. Учреждение выступает техническим заказчиком и проводит контроль при возведении и реконструкции объектов капстроительства за счет средств федерального бюджета. Пост начальника департамента имущественных отношений администрации Перми Михаил Берников покинул в мае 2022 года.