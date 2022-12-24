В Копейске запускают новый автобусный маршрут

Из Челябинска в Копейск запускается новый автобусный маршрут: № 19А. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
«С 9 января запускается новый маршрут: Автовокзал — Поселок Шахты № 44». Он будет следовать по улицам: Сутягина, Ленина, проспект Ильича, Темника, Калинина, Кирова, Забойщиков, Урицкого, Крылова, Мира, Баженова. Автобусы будут ходить только по будням», — рассказали URA.RU в региональном минтрансе.
Первый рейс от Автовокзала — в 5:55. От поселка Шахты № 44 — в 6:22. Последний рейс от Автовокзала — в 18:15. От поселка Шахты № 44 — в 18:51. Маршрут будет обслуживать один автобус среднего класса. Подробное расписание будет размещено на сайте МУП «КПА».
Также с 9 января в Копейске будет пущен новый автобусный кольцевой маршрут №8. А недавно жители челябинской деревни Урефты обращались к губернатору Алексею Текслеру с просьбой пустить к ним автобус, поскольку транспорт к ним не ходит.
Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.