24 декабря 2022
23 декабря 2022

С понедельника в Кургане похолодает

Ночью со вторника на среду в Кургане столбик термометра опустится до -20 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозное утро. Курган, зима, утро, холод, солнце, мороз
Ночами на следующей неделе в Кургане ожидаются двадцатиградусные морозы Фото:

В ночь на 26 декабря в Кургане похолодает, столбик термометра опустится до -12 градусов. Днем в понедельник воздух прогреется до -9. Существенные холода придут в ночь со вторника на среду. Похолодает до -20. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

«Понедельник 26 декабря, день: максимальная температура -9°. Вторник 27 декабря, ночь: минимальная температура -20°. Среда 28 декабря, день: максимальная температура -14°», — указано на сайте Гидрометцентра.

В течение недели, по данным Гидрометцентра, температура воздуха днем в Кургане опустится не ниже 14 градусов, а две ночи подряд ожидается двадцатиградусный мороз. Ранее в регионе отмечен период ледяного дождя. Из-за него отменяли занятия в школах, отключали электроэнергию и задерживали некоторые авиарейсы.

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В ночь на 26 декабря в Кургане похолодает, столбик термометра опустится до -12 градусов. Днем в понедельник воздух прогреется до -9. Существенные холода придут в ночь со вторника на среду. Похолодает до -20. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра. «Понедельник 26 декабря, день: максимальная температура -9°. Вторник 27 декабря, ночь: минимальная температура -20°. Среда 28 декабря, день: максимальная температура -14°», — указано на сайте Гидрометцентра. В течение недели, по данным Гидрометцентра, температура воздуха днем в Кургане опустится не ниже 14 градусов, а две ночи подряд ожидается двадцатиградусный мороз. Ранее в регионе отмечен период ледяного дождя. Из-за него отменяли занятия в школах, отключали электроэнергию и задерживали некоторые авиарейсы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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