С понедельника в Кургане похолодает

Ночью со вторника на среду в Кургане столбик термометра опустится до -20 градусов

25 декабря 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Ночами на следующей неделе в Кургане ожидаются двадцатиградусные морозы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В ночь на 26 декабря в Кургане похолодает, столбик термометра опустится до -12 градусов. Днем в понедельник воздух прогреется до -9. Существенные холода придут в ночь со вторника на среду. Похолодает до -20. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра. «Понедельник 26 декабря, день: максимальная температура -9°. Вторник 27 декабря, ночь: минимальная температура -20°. Среда 28 декабря, день: максимальная температура -14°», — указано на сайте Гидрометцентра. В течение недели, по данным Гидрометцентра, температура воздуха днем в Кургане опустится не ниже 14 градусов, а две ночи подряд ожидается двадцатиградусный мороз. Ранее в регионе отмечен период ледяного дождя. Из-за него отменяли занятия в школах, отключали электроэнергию и задерживали некоторые авиарейсы.

В ночь на 26 декабря в Кургане похолодает, столбик термометра опустится до -12 градусов. Днем в понедельник воздух прогреется до -9. Существенные холода придут в ночь со вторника на среду. Похолодает до -20. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра. «Понедельник 26 декабря, день: максимальная температура -9°. Вторник 27 декабря, ночь: минимальная температура -20°. Среда 28 декабря, день: максимальная температура -14°», — указано на сайте Гидрометцентра. В течение недели, по данным Гидрометцентра, температура воздуха днем в Кургане опустится не ниже 14 градусов, а две ночи подряд ожидается двадцатиградусный мороз. Ранее в регионе отмечен период ледяного дождя. Из-за него отменяли занятия в школах, отключали электроэнергию и задерживали некоторые авиарейсы.