Посол РФ констатировал полную деградацию Запада

Посол РФ Ульянов: Запад утратил серьезный опыт в отношении России

26 декабря 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Ульянов: только глупые люди могли позволить себе такое отношение к России Фото: Анна Майорова © URA.RU Действия Запада в отношении России лишний раз продемонстрировали полную деградацию руководящих элит некоторых стран. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Только глупые люди, не имеющие никакого представления о текущей ситуации, могут ставить перед собой цель демонтировать историческую Россию. Запад утратил серьезный опыт в отношении России. Полная деградация западных аналитических возможностей», — написал он в Twitter, прокомментировав слова президента РФ Владимира Путина о том, что Запад стремится разрушить историческую Россию. Ранее Путин говорил о том, что целью России является объединение русского народа. В том числе этой задачей вызвано проведение спецоперации на Украине, передает «Царьград».

Действия Запада в отношении России лишний раз продемонстрировали полную деградацию руководящих элит некоторых стран. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Только глупые люди, не имеющие никакого представления о текущей ситуации, могут ставить перед собой цель демонтировать историческую Россию. Запад утратил серьезный опыт в отношении России. Полная деградация западных аналитических возможностей», — написал он в Twitter, прокомментировав слова президента РФ Владимира Путина о том, что Запад стремится разрушить историческую Россию. Ранее Путин говорил о том, что целью России является объединение русского народа. В том числе этой задачей вызвано проведение спецоперации на Украине, передает «Царьград».