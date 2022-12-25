25 декабря 2022

Посол РФ констатировал полную деградацию Запада

Посол РФ Ульянов: Запад утратил серьезный опыт в отношении России
© Служба новостей «URA.RU»
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Ульянов: только глупые люди могли позволить себе такое отношение к России Фото:

Действия Запада в отношении России лишний раз продемонстрировали полную деградацию руководящих элит некоторых стран. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Только глупые люди, не имеющие никакого представления о текущей ситуации, могут ставить перед собой цель демонтировать историческую Россию. Запад утратил серьезный опыт в отношении России. Полная деградация западных аналитических возможностей», — написал он в Twitter, прокомментировав слова президента РФ Владимира Путина о том, что Запад стремится разрушить историческую Россию.

Ранее Путин говорил о том, что целью России является объединение русского народа. В том числе этой задачей вызвано проведение спецоперации на Украине, передает «Царьград».

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Действия Запада в отношении России лишний раз продемонстрировали полную деградацию руководящих элит некоторых стран. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Только глупые люди, не имеющие никакого представления о текущей ситуации, могут ставить перед собой цель демонтировать историческую Россию. Запад утратил серьезный опыт в отношении России. Полная деградация западных аналитических возможностей», — написал он в Twitter, прокомментировав слова президента РФ Владимира Путина о том, что Запад стремится разрушить историческую Россию. Ранее Путин говорил о том, что целью России является объединение русского народа. В том числе этой задачей вызвано проведение спецоперации на Украине, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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