HR-специалист предсказал рост зарплат в некоторых отраслях

HR-специалист Дударев перечислил профессии с большой конкуренцией на рынке труда

26 декабря 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

Рост зарплат будет происходить из-за нехватки кадров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рынок труда не готов к росту зарплат, но это возможно в тех сферах, которые продолжают испытывать острую нехватку кадров. Так, например, такая ситуация наблюдается в IT и строительной отраслях, а также в транспортной и управленческой сфере. Об этом заявил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. «Можно сказать с уверенностью, что профессионалов своего дела на рынке труда не стало больше. Например, если говорить о ИТ-сфере, без перенасыщения рынка она остается очень волатильной. Скорее всего тут продолжится гонка зарплат. В ИТ-отрасли рост заработных плат, начиная с 2020 года, составлял больше 10%», — расскал Дмитрий Дударев агентству «Прайм». По мнению HR-специалиста, рост зарплат можно наблюдать и в строительной сфере, транспортной логистике, технических профессиях, медицине и в производственной отрасли. Также рост показали заработные платы топ-менеджеров и менеджеров среднего звена. «Хорошие управленцы стали больше цениться в кризис, отсюда и появился рост вознаграждения», — отметил Дмитрий Дударев. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил поднять зарплаты бюджетникам. Также фонд должен будет корректироваться в соответствии с изменением темпа роста зарплат.

Рынок труда не готов к росту зарплат, но это возможно в тех сферах, которые продолжают испытывать острую нехватку кадров. Так, например, такая ситуация наблюдается в IT и строительной отраслях, а также в транспортной и управленческой сфере. Об этом заявил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. «Можно сказать с уверенностью, что профессионалов своего дела на рынке труда не стало больше. Например, если говорить о ИТ-сфере, без перенасыщения рынка она остается очень волатильной. Скорее всего тут продолжится гонка зарплат. В ИТ-отрасли рост заработных плат, начиная с 2020 года, составлял больше 10%», — расскал Дмитрий Дударев агентству «Прайм». По мнению HR-специалиста, рост зарплат можно наблюдать и в строительной сфере, транспортной логистике, технических профессиях, медицине и в производственной отрасли. Также рост показали заработные платы топ-менеджеров и менеджеров среднего звена. «Хорошие управленцы стали больше цениться в кризис, отсюда и появился рост вознаграждения», — отметил Дмитрий Дударев. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил поднять зарплаты бюджетникам. Также фонд должен будет корректироваться в соответствии с изменением темпа роста зарплат.