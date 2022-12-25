25 декабря 2022
24 декабря 2022
23 декабря 2022

Пермские власти потратят миллионы рублей на содержание и ремонт фонтанов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, виды города пермь, фонтан эспланада
Исполнитель должен установить информационные щиты, запрещающие купание Фото:

Администрация Перми потратит около 14 миллионов рублей на содержание и ремонт фонтанов в 2023—2024 годах. Аукцион опубликован на сайте закупок администрации Перми.

«Начальная максимальная цена — 13 717 316 рублей. Обязанности исполнителя: обеспечение на объекте безопасности движения пешеходов, охраны окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности. Исполнитель обязан установить на подходах к фонтанам информационные щиты, запрещающие купание», — говорится в документе.

В техническом задании указано, что ремонтировать и содержать нужно фонтан в квартале между ул. Куйбышева, ул. Попова, ул. Ленина и ул. Петропавловская, а также в сквере у Драмтеатра на эспланаде. Заказчиком является муниципальное учреждение «Пермблагоустройтво».

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Администрация Перми потратит около 14 миллионов рублей на содержание и ремонт фонтанов в 2023—2024 годах. Аукцион опубликован на сайте закупок администрации Перми. «Начальная максимальная цена — 13 717 316 рублей. Обязанности исполнителя: обеспечение на объекте безопасности движения пешеходов, охраны окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности. Исполнитель обязан установить на подходах к фонтанам информационные щиты, запрещающие купание», — говорится в документе. В техническом задании указано, что ремонтировать и содержать нужно фонтан в квартале между ул. Куйбышева, ул. Попова, ул. Ленина и ул. Петропавловская, а также в сквере у Драмтеатра на эспланаде. Заказчиком является муниципальное учреждение «Пермблагоустройтво».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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