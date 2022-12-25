Пермские власти потратят миллионы рублей на содержание и ремонт фонтанов

Администрация Перми потратит около 14 миллионов рублей на содержание и ремонт фонтанов в 2023—2024 годах. Аукцион опубликован на сайте закупок администрации Перми.
«Начальная максимальная цена — 13 717 316 рублей. Обязанности исполнителя: обеспечение на объекте безопасности движения пешеходов, охраны окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности. Исполнитель обязан установить на подходах к фонтанам информационные щиты, запрещающие купание», — говорится в документе.
В техническом задании указано, что ремонтировать и содержать нужно фонтан в квартале между ул. Куйбышева, ул. Попова, ул. Ленина и ул. Петропавловская, а также в сквере у Драмтеатра на эспланаде. Заказчиком является муниципальное учреждение «Пермблагоустройтво».
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь.
Администрация Перми потратит около 14 миллионов рублей на содержание и ремонт фонтанов в 2023—2024 годах. Аукцион опубликован на сайте закупок администрации Перми. «Начальная максимальная цена — 13 717 316 рублей. Обязанности исполнителя: обеспечение на объекте безопасности движения пешеходов, охраны окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности. Исполнитель обязан установить на подходах к фонтанам информационные щиты, запрещающие купание», — говорится в документе. В техническом задании указано, что ремонтировать и содержать нужно фонтан в квартале между ул. Куйбышева, ул. Попова, ул. Ленина и ул. Петропавловская, а также в сквере у Драмтеатра на эспланаде. Заказчиком является муниципальное учреждение «Пермблагоустройтво».