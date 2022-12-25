Пермские власти потратят миллионы рублей на содержание и ремонт фонтанов

26 декабря 2022 в 07:07 Размер текста - 17 +

Исполнитель должен установить информационные щиты, запрещающие купание Фото: Сергей Русанов © URA.RU Администрация Перми потратит около 14 миллионов рублей на содержание и ремонт фонтанов в 2023—2024 годах. Аукцион опубликован на сайте закупок администрации Перми. «Начальная максимальная цена — 13 717 316 рублей. Обязанности исполнителя: обеспечение на объекте безопасности движения пешеходов, охраны окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности. Исполнитель обязан установить на подходах к фонтанам информационные щиты, запрещающие купание», — говорится в документе. В техническом задании указано, что ремонтировать и содержать нужно фонтан в квартале между ул. Куйбышева, ул. Попова, ул. Ленина и ул. Петропавловская, а также в сквере у Драмтеатра на эспланаде. Заказчиком является муниципальное учреждение «Пермблагоустройтво».

Администрация Перми потратит около 14 миллионов рублей на содержание и ремонт фонтанов в 2023—2024 годах. Аукцион опубликован на сайте закупок администрации Перми. «Начальная максимальная цена — 13 717 316 рублей. Обязанности исполнителя: обеспечение на объекте безопасности движения пешеходов, охраны окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности. Исполнитель обязан установить на подходах к фонтанам информационные щиты, запрещающие купание», — говорится в документе. В техническом задании указано, что ремонтировать и содержать нужно фонтан в квартале между ул. Куйбышева, ул. Попова, ул. Ленина и ул. Петропавловская, а также в сквере у Драмтеатра на эспланаде. Заказчиком является муниципальное учреждение «Пермблагоустройтво».