25 декабря 2022
24 декабря 2022
23 декабря 2022

В новогодние праздники в Челябинске экстренные службы будут работать в особом режиме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коммунальная авария на Сибирском тракте. Екатеринбург, аварийная служба
Коммунальные службы будут дежурить с 31 декабря по 8 января Фото:

Аварийно-диспетчерские службы в Челябинске в новогодние праздники будут работать в особом режиме. Об этом на аппаратном совещании 26 декабря сообщил вице-мэр мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

«В новогодние праздники будет организована работа аварийных бригад и дворников. Контакты дежурных диспетчерских опубликуем сегодня», — сообщил Астахов

По словам Астахова, сотрудники Управления ЖКХ, а также представители всех коммунальных предприятий выйдут на дежурство с 31 декабря по 8 января. Специальные бригады должны будут тщательно чистить снег в новогодние каникулы, в том числе в случае снегопадов.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.

Аварийно-диспетчерские службы в Челябинске в новогодние праздники будут работать в особом режиме. Об этом на аппаратном совещании 26 декабря сообщил вице-мэр мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. «В новогодние праздники будет организована работа аварийных бригад и дворников. Контакты дежурных диспетчерских опубликуем сегодня», — сообщил Астахов По словам Астахова, сотрудники Управления ЖКХ, а также представители всех коммунальных предприятий выйдут на дежурство с 31 декабря по 8 января. Специальные бригады должны будут тщательно чистить снег в новогодние каникулы, в том числе в случае снегопадов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...