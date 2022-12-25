В новогодние праздники в Челябинске экстренные службы будут работать в особом режиме

26 декабря 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Коммунальные службы будут дежурить с 31 декабря по 8 января Фото: Александр Мамаев © URA.RU Аварийно-диспетчерские службы в Челябинске в новогодние праздники будут работать в особом режиме. Об этом на аппаратном совещании 26 декабря сообщил вице-мэр мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. «В новогодние праздники будет организована работа аварийных бригад и дворников. Контакты дежурных диспетчерских опубликуем сегодня», — сообщил Астахов По словам Астахова, сотрудники Управления ЖКХ, а также представители всех коммунальных предприятий выйдут на дежурство с 31 декабря по 8 января. Специальные бригады должны будут тщательно чистить снег в новогодние каникулы, в том числе в случае снегопадов.

Аварийно-диспетчерские службы в Челябинске в новогодние праздники будут работать в особом режиме. Об этом на аппаратном совещании 26 декабря сообщил вице-мэр мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. «В новогодние праздники будет организована работа аварийных бригад и дворников. Контакты дежурных диспетчерских опубликуем сегодня», — сообщил Астахов По словам Астахова, сотрудники Управления ЖКХ, а также представители всех коммунальных предприятий выйдут на дежурство с 31 декабря по 8 января. Специальные бригады должны будут тщательно чистить снег в новогодние каникулы, в том числе в случае снегопадов.