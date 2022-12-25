Пермский музей PERMM открывает бесплатный вход

26 декабря 2022 в 10:56 Размер текста - 17 +

Посетить музей PERMM бесплатно можно три дня (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский музей современного искусства PERMM объявил о бесплатном показе своих выставок. Свободный вход будет возможен три дня — с 28 по 30 декабря, говорится в соцсетях музея. «В преддверии Нового года открываем бесплатный вход в музей для всех гостей. 28, 29 и 30 декабря», — сообщают в PERMM. Для посещения нужно зарегистрироваться на сайте учреждения. Сейчас в музее работает несколько экспозиций. Это три выставки, «исследующие взаимоотношения человека с природой, искусственным интеллектом, бактериями и с самим собой»; поп-ап проект «Лаборатория визуализации поэтического образа» из 13 скульптур из ткани. Также здесь можно посмотреть запись аудиовизуального перформанса «Рабочий поселок. Детали». Он, как рассказывало URA.RU, стал лауреатом премии Сергея Курехина.

Пермский музей современного искусства PERMM объявил о бесплатном показе своих выставок. Свободный вход будет возможен три дня — с 28 по 30 декабря, говорится в соцсетях музея. «В преддверии Нового года открываем бесплатный вход в музей для всех гостей. 28, 29 и 30 декабря», — сообщают в PERMM. Для посещения нужно зарегистрироваться на сайте учреждения. Сейчас в музее работает несколько экспозиций. Это три выставки, «исследующие взаимоотношения человека с природой, искусственным интеллектом, бактериями и с самим собой»; поп-ап проект «Лаборатория визуализации поэтического образа» из 13 скульптур из ткани. Также здесь можно посмотреть запись аудиовизуального перформанса «Рабочий поселок. Детали». Он, как рассказывало URA.RU, стал лауреатом премии Сергея Курехина.