Пермский музей PERMM открывает бесплатный вход

Пермский музей современного искусства PERMM объявил о бесплатном показе своих выставок. Свободный вход будет возможен три дня — с 28 по 30 декабря, говорится в соцсетях музея.
«В преддверии Нового года открываем бесплатный вход в музей для всех гостей. 28, 29 и 30 декабря», — сообщают в PERMM. Для посещения нужно зарегистрироваться на сайте учреждения.
Сейчас в музее работает несколько экспозиций. Это три выставки, «исследующие взаимоотношения человека с природой, искусственным интеллектом, бактериями и с самим собой»; поп-ап проект «Лаборатория визуализации поэтического образа» из 13 скульптур из ткани. Также здесь можно посмотреть запись аудиовизуального перформанса «Рабочий поселок. Детали». Он, как рассказывало URA.RU, стал лауреатом премии Сергея Курехина.
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Пермский музей современного искусства PERMM объявил о бесплатном показе своих выставок. Свободный вход будет возможен три дня — с 28 по 30 декабря, говорится в соцсетях музея. «В преддверии Нового года открываем бесплатный вход в музей для всех гостей. 28, 29 и 30 декабря», — сообщают в PERMM. Для посещения нужно зарегистрироваться на сайте учреждения. Сейчас в музее работает несколько экспозиций. Это три выставки, «исследующие взаимоотношения человека с природой, искусственным интеллектом, бактериями и с самим собой»; поп-ап проект «Лаборатория визуализации поэтического образа» из 13 скульптур из ткани. Также здесь можно посмотреть запись аудиовизуального перформанса «Рабочий поселок. Детали». Он, как рассказывало URA.RU, стал лауреатом премии Сергея Курехина.