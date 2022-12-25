25 декабря 2022
24 декабря 2022
23 декабря 2022

Пермский музей PERMM открывает бесплатный вход

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей PERMM. Пермь, выставочный зал, современное искусство, музей
Посетить музей PERMM бесплатно можно три дня (архивное фото) Фото:

Пермский музей современного искусства PERMM объявил о бесплатном показе своих выставок. Свободный вход будет возможен три дня — с 28 по 30 декабря, говорится в соцсетях музея.

«В преддверии Нового года открываем бесплатный вход в музей для всех гостей. 28, 29 и 30 декабря», — сообщают в PERMM. Для посещения нужно зарегистрироваться на сайте учреждения.

Сейчас в музее работает несколько экспозиций. Это три выставки, «исследующие взаимоотношения человека с природой, искусственным интеллектом, бактериями и с самим собой»; поп-ап проект «Лаборатория визуализации поэтического образа» из 13 скульптур из ткани. Также здесь можно посмотреть запись аудиовизуального перформанса «Рабочий поселок. Детали». Он, как рассказывало URA.RU, стал лауреатом премии Сергея Курехина.

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Пермский музей современного искусства PERMM объявил о бесплатном показе своих выставок. Свободный вход будет возможен три дня — с 28 по 30 декабря, говорится в соцсетях музея. «В преддверии Нового года открываем бесплатный вход в музей для всех гостей. 28, 29 и 30 декабря», — сообщают в PERMM. Для посещения нужно зарегистрироваться на сайте учреждения. Сейчас в музее работает несколько экспозиций. Это три выставки, «исследующие взаимоотношения человека с природой, искусственным интеллектом, бактериями и с самим собой»; поп-ап проект «Лаборатория визуализации поэтического образа» из 13 скульптур из ткани. Также здесь можно посмотреть запись аудиовизуального перформанса «Рабочий поселок. Детали». Он, как рассказывало URA.RU, стал лауреатом премии Сергея Курехина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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