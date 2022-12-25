25 декабря 2022
24 декабря 2022

В Челябинской области нашли 15,7 тонн молочных продуктов сомнительного производства

© Служба новостей «URA.RU»
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Южноуральский молокозавод и дом культуры Южноуральск Челябинск, сырое молоко
В документах на производство 15,7 тонн молочных продуктов не было указано использованное сырье Фото:

В Челябинской области нашли 15,7 тонн молока и молочной продукции без указания сырья в документах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На предприятии из Южноуральска были оформлены документы на выработку 15,7 тонны молока и молочной продукции без указания использованного сырья. Предприятием по производству мясных полуфабрикатов из Златоуста также были оформлены документы на выработку более 234 кг мясной продукции без указания сырья», — уточнили в ведомстве.

Управление выдало предостережение руководителям предприятий о недопустимости нарушений. Специалистам выданы предупреждения через систему «Ветис.Паспорт».

Ранее на Челябинском комбинате выпустили 243 кг полуфабрикатов с нарушениями производства. Весь объем продукции был отправлен на склад в Екатеринбург. В Россельхознадзор Свердловской области направили информацию для принятия мер.

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В Челябинской области нашли 15,7 тонн молока и молочной продукции без указания сырья в документах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На предприятии из Южноуральска были оформлены документы на выработку 15,7 тонны молока и молочной продукции без указания использованного сырья. Предприятием по производству мясных полуфабрикатов из Златоуста также были оформлены документы на выработку более 234 кг мясной продукции без указания сырья», — уточнили в ведомстве. Управление выдало предостережение руководителям предприятий о недопустимости нарушений. Специалистам выданы предупреждения через систему «Ветис.Паспорт». Ранее на Челябинском комбинате выпустили 243 кг полуфабрикатов с нарушениями производства. Весь объем продукции был отправлен на склад в Екатеринбург. В Россельхознадзор Свердловской области направили информацию для принятия мер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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