В Челябинской области нашли 15,7 тонн молочных продуктов сомнительного производства

26 декабря 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

В документах на производство 15,7 тонн молочных продуктов не было указано использованное сырье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области нашли 15,7 тонн молока и молочной продукции без указания сырья в документах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На предприятии из Южноуральска были оформлены документы на выработку 15,7 тонны молока и молочной продукции без указания использованного сырья. Предприятием по производству мясных полуфабрикатов из Златоуста также были оформлены документы на выработку более 234 кг мясной продукции без указания сырья», — уточнили в ведомстве. Управление выдало предостережение руководителям предприятий о недопустимости нарушений. Специалистам выданы предупреждения через систему «Ветис.Паспорт». Ранее на Челябинском комбинате выпустили 243 кг полуфабрикатов с нарушениями производства. Весь объем продукции был отправлен на склад в Екатеринбург. В Россельхознадзор Свердловской области направили информацию для принятия мер.

В Челябинской области нашли 15,7 тонн молока и молочной продукции без указания сырья в документах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На предприятии из Южноуральска были оформлены документы на выработку 15,7 тонны молока и молочной продукции без указания использованного сырья. Предприятием по производству мясных полуфабрикатов из Златоуста также были оформлены документы на выработку более 234 кг мясной продукции без указания сырья», — уточнили в ведомстве. Управление выдало предостережение руководителям предприятий о недопустимости нарушений. Специалистам выданы предупреждения через систему «Ветис.Паспорт». Ранее на Челябинском комбинате выпустили 243 кг полуфабрикатов с нарушениями производства. Весь объем продукции был отправлен на склад в Екатеринбург. В Россельхознадзор Свердловской области направили информацию для принятия мер.