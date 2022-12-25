В Челябинской области нашли 15,7 тонн молочных продуктов сомнительного производства

В Челябинской области нашли 15,7 тонн молока и молочной продукции без указания сырья в документах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«На предприятии из Южноуральска были оформлены документы на выработку 15,7 тонны молока и молочной продукции без указания использованного сырья. Предприятием по производству мясных полуфабрикатов из Златоуста также были оформлены документы на выработку более 234 кг мясной продукции без указания сырья», — уточнили в ведомстве.
Управление выдало предостережение руководителям предприятий о недопустимости нарушений. Специалистам выданы предупреждения через систему «Ветис.Паспорт».
Ранее на Челябинском комбинате выпустили 243 кг полуфабрикатов с нарушениями производства. Весь объем продукции был отправлен на склад в Екатеринбург. В Россельхознадзор Свердловской области направили информацию для принятия мер.
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