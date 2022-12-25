Главарь ОПГ сутенеров, торговавший людьми, не смог выйти из свердловской колонии

Сутенер и создатель ОПГ Янай Ави, которого приговорили к 16 годам колонии за торговлю людьми, не смог доказать свое исправление и выйти из свердловской колонии условно-досрочно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Суд оставил приговор без изменения, ходатайство осужденного — без удовлетворения», — сообщили в суде. Ави просил выпустить его по УДО из свердловской колонии №10.
В 2011 году сутенер был приговорен к 16 годам колонии за вербовку проституток из Белоруссии, Молдавии, Украины, Узбекистана. Его дело рассматривал Московский окружной военный суд. Всего на счету ОПГ 129 завербованных девушек, которые согласились торговать телом с 1999 по 2007 года. Последний раз Ави просил выпустить его досрочно, но суд, как и в прошлые разы, отказывал.
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