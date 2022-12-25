В Курганской области десятки школ частично закрыли на карантин

26 декабря 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

В Курганской области из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыли шесть школ и один детсад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа 31 школа и 21 детсад частично закрыли на карантин. Шесть школ и один детский сад закрыты полностью, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки региона. «По данным на 26 декабря в Курганской области частично закрыты 38 школ и 21 детский сад. Полностью закрыты шесть школ и один детский сад», — сообщили в департаменте образования и науки Курганской области. Решение о карантине принимают руководители образовательных учреждений, если выявляется более 20% заболевших от общего числа учащихся. При этом обучение в школах продолжается в дистанционном режиме. По сравнению с данными прошлой недели произошло снижение количества закрытых школ и детсадов. На прошлой неделе было частично закрыто 55 школ и 34 детсада, полностью были закрыты восемь школ и один детсад. Ранее URA.RU писало, что курганские родители просят власти перевести школьников на дистант из-за гриппа и ОРВИ. Жительница Курганской области Маргарита Иванова обратилась в соцсетях к губернатору Шумкову с просьбой перевести детей на дистант из-за роста случаев ОРВИ и гриппа. Женщина предлагала ввести дистанционное обучение хотя бы для начальных классов.

В Курганской области из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа 31 школа и 21 детсад частично закрыли на карантин. Шесть школ и один детский сад закрыты полностью, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки региона. «По данным на 26 декабря в Курганской области частично закрыты 38 школ и 21 детский сад. Полностью закрыты шесть школ и один детский сад», — сообщили в департаменте образования и науки Курганской области. Решение о карантине принимают руководители образовательных учреждений, если выявляется более 20% заболевших от общего числа учащихся. При этом обучение в школах продолжается в дистанционном режиме. По сравнению с данными прошлой недели произошло снижение количества закрытых школ и детсадов. На прошлой неделе было частично закрыто 55 школ и 34 детсада, полностью были закрыты восемь школ и один детсад. Ранее URA.RU писало, что курганские родители просят власти перевести школьников на дистант из-за гриппа и ОРВИ. Жительница Курганской области Маргарита Иванова обратилась в соцсетях к губернатору Шумкову с просьбой перевести детей на дистант из-за роста случаев ОРВИ и гриппа. Женщина предлагала ввести дистанционное обучение хотя бы для начальных классов.