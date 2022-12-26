Аналитики ВШЭ: 70% арендаторов жилья в России хотели бы приобрести собственную квартиру

26 декабря 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Больше всего собственным жильем озабочены молодые люди Фото: Анна Майорова © URA.RU Более 70% россиян, которые в настоящий момент снимают квартиру, хотели бы приобрести собственное жилье. Такие данные следуют из опроса, который провели аналитики из Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ. «Среди опрошенных россиян <…> 10% его арендуют. Если группу 10% россиян, арендующих жилье, принять за 100%, то 70% из них хотели бы приобрести собственное жилье», — приводится статистика на сайте. Из этих 70% респондентов 27% рассчитывают приобрести жилье в течение трех лет, причем половину из них составляют молодые люди. Всего в опросе приняли участие 2200 россиян. Также, согласно опросу, 4% респондентов не имеют возможности взять жилье в собственность и находятся в категории «вынужденных» арендодателей. Из общего количества граждан, которые хотят взять квартиру в аренду, около 60% впоследствии планируют брать жилье в ипотеку. Ранее сообщалось, что треть россиян мечтает улучшить условия проживания. Больше всего желающих увеличить площадь жилья среди молодых респондентов — 45%.

Более 70% россиян, которые в настоящий момент снимают квартиру, хотели бы приобрести собственное жилье. Такие данные следуют из опроса, который провели аналитики из Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ. «Среди опрошенных россиян <…> 10% его арендуют. Если группу 10% россиян, арендующих жилье, принять за 100%, то 70% из них хотели бы приобрести собственное жилье», — приводится статистика на сайте. Из этих 70% респондентов 27% рассчитывают приобрести жилье в течение трех лет, причем половину из них составляют молодые люди. Всего в опросе приняли участие 2200 россиян. Также, согласно опросу, 4% респондентов не имеют возможности взять жилье в собственность и находятся в категории «вынужденных» арендодателей. Из общего количества граждан, которые хотят взять квартиру в аренду, около 60% впоследствии планируют брать жилье в ипотеку. Ранее сообщалось, что треть россиян мечтает улучшить условия проживания. Больше всего желающих увеличить площадь жилья среди молодых респондентов — 45%.