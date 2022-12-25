Владимир Павлов отметил, что все фашистское заканчивается очень плачевно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов посетил «Азовсталь» в Мариуполе и опубликовал кадры с разбитой вражеской техникой, которая до сих пор не убрана с территории завода. За контроль над предприятием шли особо ожесточенные бои.

«За моей спиной разбитая техника украинских фашистов и стела „Азовсталь“. Вот так все это выглядит и поныне. Здесь были особо ожесточенные боевые действия», — сообщил Павлов на видео, которое опубликовал в своем telegram-канале.

Также парламентарий показал остатки уничтоженных боеприпасов украинских войск. Все они были поставлены из недружественных России стран для фашистского режима. По словам депутата, находиться на территории завода пока опасно. Помимо уничтоженных боекомплектов, на территории предприятия все еще много неразорвавшихся мин и снарядов.

В очередной командировке в ДНР Павлов передал военнослужащим новогодние подарки от жителей Троицкого района Челябинской области. Также депутат побывал на базе морских катеров МЧС ДНР, проверил, как оборудовали один из катеров. По его словам, сейчас ведется работа по созданию в республике собственного флота.