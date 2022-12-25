Курганский чиновник за взятку поселил жителя в аварийный дом

Чиновнику дали взятку в 160 тысяч рублей, а теперь он заплатит штраф в 640 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Щучанского муниципального округа (Курганская область), который занимал должность главы местного органа самоуправления, за взятку в 160 тысяч рублей выдал справку о регистрации в аварийном жилье своему земляку. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры.

«Мужчина, являясь главой органа местного самоуправления, из корыстных побуждений за взятку в размере 160 тысяч рублей выдал местному жителю справку о регистрации и проживании в жилом доме, который признан аварийным. После чего он изъял жилое помещение путем выкупа в муниципальную собственность», — указано в сообщении ведомства.

Сообщается, что Щучанский районный суд лишил чиновника свободы на три года и девять месяцев. Ему назначили штраф в четырехкратном размере от суммы взятки — 640 тысяч рублей. Курганцу также запретили занимать должности на госслужбе и в органах самоуправления на три года. Как указано в сообщении прокуратуры, наказание условное. Суд назначил испытательный срок на три года и шесть месяцев.

Ранее URA.RU писало, что судимому за взятки бывшему директору Курганского лесопожарного центра увеличили срок наказания. Экс-руководитель центра признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Учитывая прошлую судимость за взятки, ему назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.