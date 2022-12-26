В Новосибирске горит складское помещение

В Новосибирске горит склад
Здание склада площадью более 1,8 тысячи квадратных метров горит в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На улице 2-я Станционная в Новосибирске происходит открытое горение складского помещения — по предварительной информации, на площади 1805 квадратных метров», — рассказали в МЧС агентству РИА Новости. Информации о пострадавших нет.
Ранее пожар случился на складе в Ханты-Мансийске. Горела площадь 800 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано с помощью 27 пожарных и 9 единиц спецтехники.
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