В Новосибирске горит складское помещение

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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, пожар, огонь, пожарная лестница
В Новосибирске горит склад Фото:

Здание склада площадью более 1,8 тысячи квадратных метров горит в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На улице 2-я Станционная в Новосибирске происходит открытое горение складского помещения — по предварительной информации, на площади 1805 квадратных метров», — рассказали в МЧС агентству РИА Новости. Информации о пострадавших нет.

Ранее пожар случился на складе в Ханты-Мансийске. Горела площадь 800 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано с помощью 27 пожарных и 9 единиц спецтехники.

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Здание склада площадью более 1,8 тысячи квадратных метров горит в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «На улице 2-я Станционная в Новосибирске происходит открытое горение складского помещения — по предварительной информации, на площади 1805 квадратных метров», — рассказали в МЧС агентству РИА Новости. Информации о пострадавших нет. Ранее пожар случился на складе в Ханты-Мансийске. Горела площадь 800 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано с помощью 27 пожарных и 9 единиц спецтехники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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