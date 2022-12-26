Губернатор Пермского края рассказал, что подарит своим детям на Новый год

Губернатор Пермского края подарит своим детям робота, конструктор и принадлежности для учебы

Кое-что из подарков он уже купил Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что подарит своим детям на Новый год. Список он озвучил во время встречи с редакторами пермских СМИ.

«Младший попросил робота. Я уже его купил. Средней, Любе, скорее всего, куплю конструктор. Она любит собирать. А со старшей думаем. Она взрослеет, переходный возраст. Но, скорее всего, что-то с учебой связанное. Слава богу, за учебу взялась. Без троек закончила», — рассказал Дмитрий Махонин.

Глава Прикамья отметил, что каждый Новый год он традиционно отмечает на своей малой Родине — в поселке Рябинино (Чердынский район). Пропустил празднование дома всего лишь несколько раз: когда сдавал экзамен по философии на втором курсе университета 3 января, когда жена была беременной и когда болели дети.

Ранее Дмитрий Махонин показывал, как он готовит на выходных жареху. Фото и видео с блюдом глава края опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте».