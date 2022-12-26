В Челябинскую область не пропустили две тонны сомнительного жира из Казахстана

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Машины с двумя тоннами свиного жира были отправлены обратно в Казахстан Фото:

В таможенном пункте «Бугристое» Троицкого района (Челябинская область) не пропустили 1,8 тонн свиного жира из Казахстана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В пункте „Бугристое“ задержан транспорт из Костаная (Казахстан) с 1820 кг свиного замороженного жира. В документах на жир имеются потертости, а на сертификаты нет уведомления. Кроме того, получатель продукции не осуществляет производственную деятельность», — уточнили в ведомстве.

Машину с продукцией возвратили в место отправления. Перевозчика из Казахстана привлекли к административной ответственности.

Ранее в Челябинскую область не пустили 22,5 тонны сухофруктов из Казахстана. Продукция не соответствовала фитосанитарным сертификатам и сопроводительным документам.

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В таможенном пункте «Бугристое» Троицкого района (Челябинская область) не пропустили 1,8 тонн свиного жира из Казахстана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте „Бугристое“ задержан транспорт из Костаная (Казахстан) с 1820 кг свиного замороженного жира. В документах на жир имеются потертости, а на сертификаты нет уведомления. Кроме того, получатель продукции не осуществляет производственную деятельность», — уточнили в ведомстве. Машину с продукцией возвратили в место отправления. Перевозчика из Казахстана привлекли к административной ответственности. Ранее в Челябинскую область не пустили 22,5 тонны сухофруктов из Казахстана. Продукция не соответствовала фитосанитарным сертификатам и сопроводительным документам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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