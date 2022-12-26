В Челябинскую область не пропустили две тонны сомнительного жира из Казахстана

Машины с двумя тоннами свиного жира были отправлены обратно в Казахстан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В таможенном пункте «Бугристое» Троицкого района (Челябинская область) не пропустили 1,8 тонн свиного жира из Казахстана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В пункте „Бугристое“ задержан транспорт из Костаная (Казахстан) с 1820 кг свиного замороженного жира. В документах на жир имеются потертости, а на сертификаты нет уведомления. Кроме того, получатель продукции не осуществляет производственную деятельность», — уточнили в ведомстве.

Машину с продукцией возвратили в место отправления. Перевозчика из Казахстана привлекли к административной ответственности.

Ранее в Челябинскую область не пустили 22,5 тонны сухофруктов из Казахстана. Продукция не соответствовала фитосанитарным сертификатам и сопроводительным документам.