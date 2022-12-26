Политолог предрек Зеленскому опасные последствия из-за угроз Ирану

Политолог Аграновский: армия РФ получит иранские беспилотники, если Киев продолжит угрозы Ирану
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский пострадает от своих угроз Ирану Фото:

Если Украина продолжит предъявлять Ирану беспочвенные обвинения и угрожать им военным нападением, то иранские беспилотники могут оказаться в распоряжении Российской армии. Об этом заявил политолог Дмитрий Аграновский.

«Иранские военные заявляют, что их беспилотники занимают первое место в мире по точности и качеству выполнения боевых задач. Полагаю, им можно верить. Если Украина продолжит наседать на Иран, беспилотники вполне могут легко оказаться в Российских Вооруженных силах», — сказал Аграновский корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня». Он также добавил, что Украина заходит слишком далеко в своих претензиях.

Ранее советник президента Украины Михаил Подоляк призвал нанести удар по Ирану, подозревая его руководство в военной помощи России. В ответ в Иране пригрозили отправить Киев в «доиндустриальную эпоху».

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Если Украина продолжит предъявлять Ирану беспочвенные обвинения и угрожать им военным нападением, то иранские беспилотники могут оказаться в распоряжении Российской армии. Об этом заявил политолог Дмитрий Аграновский. «Иранские военные заявляют, что их беспилотники занимают первое место в мире по точности и качеству выполнения боевых задач. Полагаю, им можно верить. Если Украина продолжит наседать на Иран, беспилотники вполне могут легко оказаться в Российских Вооруженных силах», — сказал Аграновский корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня». Он также добавил, что Украина заходит слишком далеко в своих претензиях. Ранее советник президента Украины Михаил Подоляк призвал нанести удар по Ирану, подозревая его руководство в военной помощи России. В ответ в Иране пригрозили отправить Киев в «доиндустриальную эпоху».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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