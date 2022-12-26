Политолог предрек Зеленскому опасные последствия из-за угроз Ирану

Зеленский пострадает от своих угроз ИрануФото: Официальный сайт президента Украины
Если Украина продолжит предъявлять Ирану беспочвенные обвинения и угрожать им военным нападением, то иранские беспилотники могут оказаться в распоряжении Российской армии. Об этом заявил политолог Дмитрий Аграновский.
«Иранские военные заявляют, что их беспилотники занимают первое место в мире по точности и качеству выполнения боевых задач. Полагаю, им можно верить. Если Украина продолжит наседать на Иран, беспилотники вполне могут легко оказаться в Российских Вооруженных силах», — сказал Аграновский корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня». Он также добавил, что Украина заходит слишком далеко в своих претензиях.
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Если Украина продолжит предъявлять Ирану беспочвенные обвинения и угрожать им военным нападением, то иранские беспилотники могут оказаться в распоряжении Российской армии. Об этом заявил политолог Дмитрий Аграновский. «Иранские военные заявляют, что их беспилотники занимают первое место в мире по точности и качеству выполнения боевых задач. Полагаю, им можно верить. Если Украина продолжит наседать на Иран, беспилотники вполне могут легко оказаться в Российских Вооруженных силах», — сказал Аграновский корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня». Он также добавил, что Украина заходит слишком далеко в своих претензиях. Ранее советник президента Украины Михаил Подоляк призвал нанести удар по Ирану, подозревая его руководство в военной помощи России. В ответ в Иране пригрозили отправить Киев в «доиндустриальную эпоху».