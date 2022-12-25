Полицейские раскрыли убийство в Сургуте с помощью телефона жертвы

В отношении подозреваемых возбуждено два уголовных дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полицейские раскрыли убийство жителя Сургута (ХМАО) с помощью его телефона. Злоумышленники пошли на преступление, чтобы отобрать этот сотовый. Об этом сообщает официальный портал полиции «МВД Медиа»

«Полицейские отследили телефон пропавшего гражданина. Он находился в Челябинской области. Однако владел им посторонний человек, который, как установили стражи правопорядка, купил гаджет в ломбарде в Сургуте. После этого было установлено, что сбыли его двое мужчин, которые оказались причастны к хищению телефона и убийству его владельца», — говорится на сайте ведомства.

О пропаже мужчины заявила его супруга. В полиции считают, что он приехал на дачу к другу, но, не застав его, встретил двух незнакомцев. Один из них оказался гражданином иностранного государства. Мужчины выпили вместе, после чего новым знакомым понравился телефон жертвы, который они решили отобрать. «По предварительной версии, 34-летний иностранец нанес мужчине около пяти ножевых ранений. Впоследствии со своим 29-летним подельником он закопал тело», — добавляют в ведомстве.

После преступления мигрант вернулся к себе на родину, сейчас его объявили в федеральный розыск. Однако соучастника удалось задержать. Он и показал правоохранителям, где было спрятано тело. В отношении подозреваемых возбуждено два уголовных дела. Ранее их также привлекали к административной ответственности.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО убил собеседника из-за нравоучений. Следствие считает, что мужчина совершил преступление по неосторожности.