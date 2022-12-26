Путин создал специальную должность для Медведева

Медведев назначен на должность первого заместителя в военно-промышленной комиссии РФ
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Политсовет партии
Медведев назначен по указу на новую должность 26 декабря Фото:

Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева на должность первого заместителя в военно-промышленной комиссии РФ. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Внести в положение о Военно-промышленной комиссии РФ [изменения] <…> Включить [заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия] Медведева в состав в военно-промышленной комиссии РФ <…> [на должность] первого заместителя», — говорится в указе президента. Кроме того, в состав комиссии также включен министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Указ вступил в силу 26 декабря.

Ранее Медведев заявил, что на ближайший год перед властями стоит задача по созданию условий комфортной жизни. Также он говорил о том, что текущий год стал переломным в отношениях России и Запада.

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Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева на должность первого заместителя в военно-промышленной комиссии РФ. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Внести в положение о Военно-промышленной комиссии РФ [изменения] <…> Включить [заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия] Медведева в состав в военно-промышленной комиссии РФ <…> [на должность] первого заместителя», — говорится в указе президента. Кроме того, в состав комиссии также включен министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Указ вступил в силу 26 декабря. Ранее Медведев заявил, что на ближайший год перед властями стоит задача по созданию условий комфортной жизни. Также он говорил о том, что текущий год стал переломным в отношениях России и Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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