Путин создал специальную должность для Медведева Медведев назначен на должность первого заместителя в военно-промышленной комиссии РФ 26 декабря 2022 в 19:51 Размер текста - 17 + Медведев назначен по указу на новую должность 26 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева на должность первого заместителя в военно-промышленной комиссии РФ. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Внести в положение о Военно-промышленной комиссии РФ [изменения] <…> Включить [заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия] Медведева в состав в военно-промышленной комиссии РФ <…> [на должность] первого заместителя», — говорится в указе президента. Кроме того, в состав комиссии также включен министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Указ вступил в силу 26 декабря. Ранее Медведев заявил, что на ближайший год перед властями стоит задача по созданию условий комфортной жизни. Также он говорил о том, что текущий год стал переломным в отношениях России и Запада. Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева на должность первого заместителя в военно-промышленной комиссии РФ. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Внести в положение о Военно-промышленной комиссии РФ [изменения] <…> Включить [заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия] Медведева в состав в военно-промышленной комиссии РФ <…> [на должность] первого заместителя», — говорится в указе президента. Кроме того, в состав комиссии также включен министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Указ вступил в силу 26 декабря. Ранее Медведев заявил, что на ближайший год перед властями стоит задача по созданию условий комфортной жизни. Также он говорил о том, что текущий год стал переломным в отношениях России и Запада. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям