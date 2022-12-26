26 декабря 2022

Свердловская больница задолжала предпринимателям около 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, больница, реанимация, клинический институт мозга
Свердловская больница погасила долги после вмешательства в дело прокуратуры Фото:

Тугулымская центральная районная больница задолжала предприятиям малого и среднего бизнеса 180 тысяч рублей за оплату товаров, услуг и техобслуживание лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«У Тугулымской центральной районной больницы образовалась задолженность по оплате товаров, работ, а также за техническое обслуживание лифтов перед субъектами малого и среднего предпринимательства», — сообщает пресс-служба ведомства. Размер задолженности составляет 180 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры свердловская больница оплатила долги в полном объеме. Кроме этого, исполнителя обязанностей главного врача больницы оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение срока оплаты.

Ранее URA.RU сообщало, что детская больница подала иск к свердловскому минздраву и минфину. Речь идет о возмещении затрат, которые поликлиника потратила на ПЦР-тестирование на covid-19.

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Тугулымская центральная районная больница задолжала предприятиям малого и среднего бизнеса 180 тысяч рублей за оплату товаров, услуг и техобслуживание лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «У Тугулымской центральной районной больницы образовалась задолженность по оплате товаров, работ, а также за техническое обслуживание лифтов перед субъектами малого и среднего предпринимательства», — сообщает пресс-служба ведомства. Размер задолженности составляет 180 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры свердловская больница оплатила долги в полном объеме. Кроме этого, исполнителя обязанностей главного врача больницы оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение срока оплаты. Ранее URA.RU сообщало, что детская больница подала иск к свердловскому минздраву и минфину. Речь идет о возмещении затрат, которые поликлиника потратила на ПЦР-тестирование на covid-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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