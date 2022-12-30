В Челябинске стали покупать квартиры беженцы и раненые военные

Инвесторы опасаются роста ипотечных ставок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске беженцы и раненые военные начали покупать недвижимость по сертификатам от Минстроя. Об этом сообщила URA.RU риелтор Надежда Кушнова.

«В Челябинске появились покупатели с сертификатами, выданными Минстроем для жителей Украины (беженцев). Такие же сертификаты предоставляются раненым военным», — рассказала риелтор.

По прогнозам риелтора, в новом году рынок недвижимости будет жить за счет реализации государственных программ для военных и беженцев. Кроме того, аналогичная тенденция ожидается в отношении сельской ипотеки.

Ранее стало известно, что в Челябинске в конце декабря по сравнению с началом месяца спрос на ипотеку вырос более чем на 20%. Инвесторы опасаются роста ставок по ипотеке и обесценивания денег в предстоящем году.