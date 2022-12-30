30 декабря 2022

В Челябинске стали покупать квартиры беженцы и раненые военные

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Виталия Мутко на строительство объектов саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск, недвижимость, академ риверсайд, новостройки, жилье
Инвесторы опасаются роста ипотечных ставок Фото:

В Челябинске беженцы и раненые военные начали покупать недвижимость по сертификатам от Минстроя. Об этом сообщила URA.RU риелтор Надежда Кушнова.

«В Челябинске появились покупатели с сертификатами, выданными Минстроем для жителей Украины (беженцев). Такие же сертификаты предоставляются раненым военным», — рассказала риелтор.

По прогнозам риелтора, в новом году рынок недвижимости будет жить за счет реализации государственных программ для военных и беженцев. Кроме того, аналогичная тенденция ожидается в отношении сельской ипотеки.

Ранее стало известно, что в Челябинске в конце декабря по сравнению с началом месяца спрос на ипотеку вырос более чем на 20%. Инвесторы опасаются роста ставок по ипотеке и обесценивания денег в предстоящем году.

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В Челябинске беженцы и раненые военные начали покупать недвижимость по сертификатам от Минстроя. Об этом сообщила URA.RU риелтор Надежда Кушнова. «В Челябинске появились покупатели с сертификатами, выданными Минстроем для жителей Украины (беженцев). Такие же сертификаты предоставляются раненым военным», — рассказала риелтор. По прогнозам риелтора, в новом году рынок недвижимости будет жить за счет реализации государственных программ для военных и беженцев. Кроме того, аналогичная тенденция ожидается в отношении сельской ипотеки. Ранее стало известно, что в Челябинске в конце декабря по сравнению с началом месяца спрос на ипотеку вырос более чем на 20%. Инвесторы опасаются роста ставок по ипотеке и обесценивания денег в предстоящем году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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