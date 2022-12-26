В ООН оценили идею о посредничестве Гутерриша в переговорах между РФ и Украиной

Генсек ООН Гутерреш готов к посредничеству в саммите по Украине при согласии всех сторон

27 декабря 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Гутерриш выступит посредником только при согласии всех сторон Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генсек ООН Антониу Гутерреш выступит посредником в вопросе проведения саммита по Украине только лишь при согласии всех сторон. Об этом заявили представители офиса главы организации. «Он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником», — прокомментировали в офисе предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о назначении в качестве посредника в переговорах между РФ и Украиной Антониу Гутерреша, передает ТАСС. Они напомнили, что официальный представитель генсека ООН говорил об этом не раз. Ранее Дмитрий Кулеба говорил о том, что Украина готова провести «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля. Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш еще в сентябре сказал, что переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского маловероятны, так как главы государств твердо настаивают на своих условиях

Генсек ООН Антониу Гутерреш выступит посредником в вопросе проведения саммита по Украине только лишь при согласии всех сторон. Об этом заявили представители офиса главы организации. «Он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником», — прокомментировали в офисе предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о назначении в качестве посредника в переговорах между РФ и Украиной Антониу Гутерреша, передает ТАСС. Они напомнили, что официальный представитель генсека ООН говорил об этом не раз. Ранее Дмитрий Кулеба говорил о том, что Украина готова провести «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля. Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш еще в сентябре сказал, что переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского маловероятны, так как главы государств твердо настаивают на своих условиях