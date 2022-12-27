Школьные столовые Тюменской области поставили в пример другим регионам. Фото

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Столовая в школе №112. Пермь, школьная столовая
Кроме каш, тобольским школьникам выдают соки и фрукты Фото:

Школьные обеда Тобольска Тюменской области поставили в пример школьным столовым в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня мне прислали фото столовой школы в Тобольске. Скажем так, похвастались, как там кормят в школах. Вопрос, почему в школах ХМАО так не кормят», — написал анонимный пользователь в группе «Типичный Ханты-Мансийск».

Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском микрорайоне Ямальский-2 откроется новая школа. Жители микрорайона очень ждут этот объект. Двери школы наконец откроются 1 сентября 2023 года.

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Школьные обеда Тобольска Тюменской области поставили в пример школьным столовым в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня мне прислали фото столовой школы в Тобольске. Скажем так, похвастались, как там кормят в школах. Вопрос, почему в школах ХМАО так не кормят», — написал анонимный пользователь в группе «Типичный Ханты-Мансийск». Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском микрорайоне Ямальский-2 откроется новая школа. Жители микрорайона очень ждут этот объект. Двери школы наконец откроются 1 сентября 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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