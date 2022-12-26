Юрист подсказала, как получить подарки от государства на Новый год

Юрист Мария Спиридонова: в 2022 году дополнительный подарок от властей получат дети беженцев и участников СВО

В 2022 году дополнительный подарок могут получить дети беженцев и участников СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В 2022 году отдельные категории граждан могут претендовать на дополнительные новогодние подарки от государства. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

«В этом году новогодние подарки смогут получить дети беженцев, военнослужащих и мобилизованных участников СВО. Уточнить кто может претендовать на них, можно в органах соцзащиты или на сайте местной администрации», — рассказала Мария Спиридонова агентству «Прайм».

Также подарок от властей могут получить малоимущие и многодетные семьи. Впрочем, в разных регионах условия получения разные, поэтому юрист порекомендовала уточнять информацию по каждому отдельному региону.

Ранее URA.RU рассказало, что почти половина россиян считают деньги лучшим подарком к Новому году. Среди худших были названы одежда и сувениры.