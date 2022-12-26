В Екатеринбурге ночью 27 декабря начали демонтаж рекламных вывесок торгового центра «Гринвич». Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
«На улице Вайнера возле „Гринвича“ срезают рекламные конструкции. Причина — неизвестна», — рассказал очевидец в telegram-канале «Свет Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию ТЦ «Гринвич». На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что на главной пешеходной улице Екатеринбурга — Вайнера — зажгли гигантские арт-объекты, установленные при поддержке сотрудников компании «Сима-ленд». К Новому году на Вайнера появились гирлянды, пятиметровый мультимедийный «Новогодний шар», который состоит из 50 тысяч светодиодов, огромный медведь и многое другое.
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