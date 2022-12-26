В Екатеринбурге демонтируют вывески ТЦ «Гринвич». Видео

27 декабря 2022 в 06:59 Размер текста - 17 +

В ТЦ «Гринвич» ночью демонтировали рекламные вывески Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге ночью 27 декабря начали демонтаж рекламных вывесок торгового центра «Гринвич». Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «На улице Вайнера возле „Гринвича“ срезают рекламные конструкции. Причина — неизвестна», — рассказал очевидец в telegram-канале «Свет Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию ТЦ «Гринвич». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что на главной пешеходной улице Екатеринбурга — Вайнера — зажгли гигантские арт-объекты, установленные при поддержке сотрудников компании «Сима-ленд». К Новому году на Вайнера появились гирлянды, пятиметровый мультимедийный «Новогодний шар», который состоит из 50 тысяч светодиодов, огромный медведь и многое другое.

В Екатеринбурге ночью 27 декабря начали демонтаж рекламных вывесок торгового центра «Гринвич». Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «На улице Вайнера возле „Гринвича“ срезают рекламные конструкции. Причина — неизвестна», — рассказал очевидец в telegram-канале «Свет Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию ТЦ «Гринвич». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что на главной пешеходной улице Екатеринбурга — Вайнера — зажгли гигантские арт-объекты, установленные при поддержке сотрудников компании «Сима-ленд». К Новому году на Вайнера появились гирлянды, пятиметровый мультимедийный «Новогодний шар», который состоит из 50 тысяч светодиодов, огромный медведь и многое другое.