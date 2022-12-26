26 декабря 2022

В Екатеринбурге демонтируют вывески ТЦ «Гринвич». Видео

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Торгово-развлекательный центр «Гринвич». Екатеринбург, гринвич, трц гринвич, центральный вход
В ТЦ «Гринвич» ночью демонтировали рекламные вывески Фото:

В Екатеринбурге ночью 27 декабря начали демонтаж рекламных вывесок торгового центра «Гринвич». Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«На улице Вайнера возле „Гринвича“ срезают рекламные конструкции. Причина — неизвестна», — рассказал очевидец в telegram-канале «Свет Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию ТЦ «Гринвич». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что на главной пешеходной улице Екатеринбурга — Вайнера — зажгли гигантские арт-объекты, установленные при поддержке сотрудников компании «Сима-ленд». К Новому году на Вайнера появились гирлянды, пятиметровый мультимедийный «Новогодний шар», который состоит из 50 тысяч светодиодов, огромный медведь и многое другое.

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В Екатеринбурге ночью 27 декабря начали демонтаж рекламных вывесок торгового центра «Гринвич». Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «На улице Вайнера возле „Гринвича“ срезают рекламные конструкции. Причина — неизвестна», — рассказал очевидец в telegram-канале «Свет Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию ТЦ «Гринвич». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что на главной пешеходной улице Екатеринбурга — Вайнера — зажгли гигантские арт-объекты, установленные при поддержке сотрудников компании «Сима-ленд». К Новому году на Вайнера появились гирлянды, пятиметровый мультимедийный «Новогодний шар», который состоит из 50 тысяч светодиодов, огромный медведь и многое другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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