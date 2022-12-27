Байден проведет свой отпуск на Карибах

27 декабря 2022 в 07:56 Размер текста - 17 +

Джо Байден отправится с женой на Виргинские острова Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден проведет Новый год на Карибах. Там он вместе с семьей обсудит свое продвижение на выборах 2024 года. «Президент и первая леди отправятся на Санта-Крус (Виргинские острова), где они отпразднуют Новый год со своей семьей», — передают РИА Новости со ссылкой на график главы США. Уточняется, что Байден вместе семьей в ходе отдыха обсудит перспективы своего выдвижения на президентских выборах 2024 года. Американский лидер отправится в отпуск 27 декабря, а вернется 2 января. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что проведет Новый год дома в кругу семьи. Также он добавил, что обязательно посмотрит обращение президента, передает Пятый канал. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Рождество Путин посетит службу в храме, пишет RT.

Президент США Джо Байден проведет Новый год на Карибах. Там он вместе с семьей обсудит свое продвижение на выборах 2024 года. «Президент и первая леди отправятся на Санта-Крус (Виргинские острова), где они отпразднуют Новый год со своей семьей», — передают РИА Новости со ссылкой на график главы США. Уточняется, что Байден вместе семьей в ходе отдыха обсудит перспективы своего выдвижения на президентских выборах 2024 года. Американский лидер отправится в отпуск 27 декабря, а вернется 2 января. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что проведет Новый год дома в кругу семьи. Также он добавил, что обязательно посмотрит обращение президента, передает Пятый канал. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Рождество Путин посетит службу в храме, пишет RT.