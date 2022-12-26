Мэр Ситникова раскритиковала отказ от троллейбусов в Кургане

27 декабря 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Мэр Ситникова назвала отказ от автобусов стратегической ошибкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова назвала отказ от троллейбусной сети в городе — стратегической ошибкой. Об этом она рассказала в прямом эфире Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте». «Много лет уже прошло, после того как у нас был ликвидирован муниципальный пассажирский транспорт, в том числе и троллейбусный. Лично мое мнение, это была стратегическая ошибка», — сказала Ситникова. Она отметила, что сейчас контактной сети, по которой ходили троллейбусы, ее уже много лет нет. «Пока говорить о восстановлении этого парка, мягко говоря, преждевременно», — заключила мэр. До этого URA.RU сообщало, что в 2023 году в рамках транспортной реформы в Кургане запустят 40 новых маршрутов на замену старых. По подсчетам перевозчиков, на обновление автобусного парка им необходимо потратить около 2,1 млрд рублей. Бизнесмены рассчитывают, что новые маршруты будут более выгодными, чем старые.

Глава Кургана Елена Ситникова назвала отказ от троллейбусной сети в городе — стратегической ошибкой. Об этом она рассказала в прямом эфире Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте». «Много лет уже прошло, после того как у нас был ликвидирован муниципальный пассажирский транспорт, в том числе и троллейбусный. Лично мое мнение, это была стратегическая ошибка», — сказала Ситникова. Она отметила, что сейчас контактной сети, по которой ходили троллейбусы, ее уже много лет нет. «Пока говорить о восстановлении этого парка, мягко говоря, преждевременно», — заключила мэр. До этого URA.RU сообщало, что в 2023 году в рамках транспортной реформы в Кургане запустят 40 новых маршрутов на замену старых. По подсчетам перевозчиков, на обновление автобусного парка им необходимо потратить около 2,1 млрд рублей. Бизнесмены рассчитывают, что новые маршруты будут более выгодными, чем старые.