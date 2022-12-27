Mash: в Подмосковье задержали восьмерых дезертиров с оружием

27 декабря 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

Мобилизованные с оружием в руках сдались полиции в Подмосковье Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Группа мобилизованных из восьми человек покинула зону спецоперации с оружием в руках, доехала на попутном транспорте до Подмосковья, где сдалась полиции. Задержанных передали военной прокуратуре. «Мобилизованные самовольно покинули зону СВО, добрались до Подмосковья и сдались полиции», — сообщает telegram-канал Mash. Там отметили, что изначально в планах у группы было вернуться в Калининградскую область откуда они были призваны. Восемь задержанных были в камуфляже и с оружием в руках. Сейчас они переданы военной прокуратуре.

Группа мобилизованных из восьми человек покинула зону спецоперации с оружием в руках, доехала на попутном транспорте до Подмосковья, где сдалась полиции. Задержанных передали военной прокуратуре. «Мобилизованные самовольно покинули зону СВО, добрались до Подмосковья и сдались полиции», — сообщает telegram-канал Mash. Там отметили, что изначально в планах у группы было вернуться в Калининградскую область откуда они были призваны. Восемь задержанных были в камуфляже и с оружием в руках. Сейчас они переданы военной прокуратуре.