Mash: в Подмосковье задержали восьмерых дезертиров с оружием

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, росгвардия, спецназ, задержание, омон
Мобилизованные с оружием в руках сдались полиции в Подмосковье Фото:

Группа мобилизованных из восьми человек покинула зону спецоперации с оружием в руках, доехала на попутном транспорте до Подмосковья, где сдалась полиции. Задержанных передали военной прокуратуре.

«Мобилизованные самовольно покинули зону СВО, добрались до Подмосковья и сдались полиции», — сообщает telegram-канал Mash. Там отметили, что изначально в планах у группы было вернуться в Калининградскую область откуда они были призваны. Восемь задержанных были в камуфляже и с оружием в руках. Сейчас они переданы военной прокуратуре.

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Группа мобилизованных из восьми человек покинула зону спецоперации с оружием в руках, доехала на попутном транспорте до Подмосковья, где сдалась полиции. Задержанных передали военной прокуратуре. «Мобилизованные самовольно покинули зону СВО, добрались до Подмосковья и сдались полиции», — сообщает telegram-канал Mash. Там отметили, что изначально в планах у группы было вернуться в Калининградскую область откуда они были призваны. Восемь задержанных были в камуфляже и с оружием в руках. Сейчас они переданы военной прокуратуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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