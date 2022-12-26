Тюменские власти урезали льготы для приемных семей

Для назначения льгот, положенных многодетным, в приемных семьях Тюменской области перестали учитывать детей, взятых на воспитание. Соответствующие поправки в законодательство подписаны губернатором региона Александром Моором.
«Дополнить статью закона „О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области“. В случае если условием предоставления многодетной семье соцподдержки, является рождение (усыновление) ребенка (детей), при определении права приемной семьи на получение данной меры соцподдержки дети, принятые на воспитание, не учитываются», — говорится в поправках к закону, подписанным главой региона.
До внесения изменений говорилось, что на меры помощи для многодетных (указанные в одной из статей закона) могут претендовать абсолютно все приемные семьи, где есть трое и более детей. Родные они или же принятые на воспитание было неважно.
URA.RU направило запрос о причинах изменения закона в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ ожидается.
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Для назначения льгот, положенных многодетным, в приемных семьях Тюменской области перестали учитывать детей, взятых на воспитание. Соответствующие поправки в законодательство подписаны губернатором региона Александром Моором. «Дополнить статью закона „О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области“. В случае если условием предоставления многодетной семье соцподдержки, является рождение (усыновление) ребенка (детей), при определении права приемной семьи на получение данной меры соцподдержки дети, принятые на воспитание, не учитываются», — говорится в поправках к закону, подписанным главой региона. До внесения изменений говорилось, что на меры помощи для многодетных (указанные в одной из статей закона) могут претендовать абсолютно все приемные семьи, где есть трое и более детей. Родные они или же принятые на воспитание было неважно. URA.RU направило запрос о причинах изменения закона в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ ожидается.