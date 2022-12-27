Депутат Журова: тот, кто заставит Украину принять условия России, станет миротворцем

27 декабря 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Украинская сторона должна принять условия России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тот лидер, который сможет убедить украинскую сторону принять условия, которые предлагает Россия, станет миротворцем. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. «В итоге тот, кто убедит украинскую сторону принять наши условия, тот и будет миротворцем. Этот человек должен убедить Украину. Нас ни в чем убеждать не надо», — рассказала Журова изданию «Лента.ру». Она отметила, что Россия готова к переговорам. Европейские лидеры давно предпринимают усилия по организации мирных переговоров между Россией и Украиной. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением о необходимости предоставить России гарантии безопасности. Также президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что для предотвращения эскалации конфликта необходимо провести переговоры между США, Россией и Украиной.

Тот лидер, который сможет убедить украинскую сторону принять условия, которые предлагает Россия, станет миротворцем. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. «В итоге тот, кто убедит украинскую сторону принять наши условия, тот и будет миротворцем. Этот человек должен убедить Украину. Нас ни в чем убеждать не надо», — рассказала Журова изданию «Лента.ру». Она отметила, что Россия готова к переговорам. Европейские лидеры давно предпринимают усилия по организации мирных переговоров между Россией и Украиной. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением о необходимости предоставить России гарантии безопасности. Также президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что для предотвращения эскалации конфликта необходимо провести переговоры между США, Россией и Украиной.