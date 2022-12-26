Мэр Сургута попросил РЖД сохранить исторические элементы при реконструкции ЖД-вокзала

27 декабря 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Проектировать вокзал будут с учетом архитектурных форм старого здания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Проектировать новое здание сургутского железнодорожного вокзала будут, учитывая исторические архитектурные формы старого здания. Об этом заявил глава Сургута Андрей Филатов во время совещания с губернатором округа, передает корреспондент URA.RU. «Важный момент, на который бы хотелось обратить внимание. Сейчас, я так понимаю, будет корректироваться проект вокзала. Для сургутян, как оказалось, когда мы зашли в вопросы конструкции, очень важна архитектурная форма вокзала. Она связана с некой исторической судьбой взрослеющего города. Та мозаика на фасадной части, имитация колонн. И мы попросили коллег [из РЖД], конечно же, максимально эти атрибуты истории Сургута сохранить. Вроде бы как договорились, что это будет одно из условий для проектировщиков», — сообщил Филатов. Для того чтобы чаянья горожан были выполнены в полном объеме, в Сургуте создается специальная рабочая группа, которая будет заниматься этими вопросами. «Создаем в том числе рабочую группу, чтобы не упустить таких отдельных особенностей, которые очень-очень важны для города», — добавил глава Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте снесут железнодорожный вокзал. Власти города и представители РЖД отказались от поэтапной реконструкции и решили полностью снести здание, а для пассажиров будет построен временный павильон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проектировать новое здание сургутского железнодорожного вокзала будут, учитывая исторические архитектурные формы старого здания. Об этом заявил глава Сургута Андрей Филатов во время совещания с губернатором округа, передает корреспондент URA.RU. «Важный момент, на который бы хотелось обратить внимание. Сейчас, я так понимаю, будет корректироваться проект вокзала. Для сургутян, как оказалось, когда мы зашли в вопросы конструкции, очень важна архитектурная форма вокзала. Она связана с некой исторической судьбой взрослеющего города. Та мозаика на фасадной части, имитация колонн. И мы попросили коллег [из РЖД], конечно же, максимально эти атрибуты истории Сургута сохранить. Вроде бы как договорились, что это будет одно из условий для проектировщиков», — сообщил Филатов. Для того чтобы чаянья горожан были выполнены в полном объеме, в Сургуте создается специальная рабочая группа, которая будет заниматься этими вопросами. «Создаем в том числе рабочую группу, чтобы не упустить таких отдельных особенностей, которые очень-очень важны для города», — добавил глава Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте снесут железнодорожный вокзал. Власти города и представители РЖД отказались от поэтапной реконструкции и решили полностью снести здание, а для пассажиров будет построен временный павильон.