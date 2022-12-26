Мэр Сургута попросил РЖД сохранить исторические элементы при реконструкции ЖД-вокзала

Проектировать новое здание сургутского железнодорожного вокзала будут, учитывая исторические архитектурные формы старого здания. Об этом заявил глава Сургута Андрей Филатов во время совещания с губернатором округа, передает корреспондент URA.RU.
«Важный момент, на который бы хотелось обратить внимание. Сейчас, я так понимаю, будет корректироваться проект вокзала. Для сургутян, как оказалось, когда мы зашли в вопросы конструкции, очень важна архитектурная форма вокзала. Она связана с некой исторической судьбой взрослеющего города. Та мозаика на фасадной части, имитация колонн. И мы попросили коллег [из РЖД], конечно же, максимально эти атрибуты истории Сургута сохранить. Вроде бы как договорились, что это будет одно из условий для проектировщиков», — сообщил Филатов.
Для того чтобы чаянья горожан были выполнены в полном объеме, в Сургуте создается специальная рабочая группа, которая будет заниматься этими вопросами. «Создаем в том числе рабочую группу, чтобы не упустить таких отдельных особенностей, которые очень-очень важны для города», — добавил глава Сургута.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте снесут железнодорожный вокзал. Власти города и представители РЖД отказались от поэтапной реконструкции и решили полностью снести здание, а для пассажиров будет построен временный павильон.
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