26 декабря 2022

Мэр Сургута попросил РЖД сохранить исторические элементы при реконструкции ЖД-вокзала

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Интервью с Филатовым. Сургут, филатов андрей
Проектировать вокзал будут с учетом архитектурных форм старого здания Фото:

Проектировать новое здание сургутского железнодорожного вокзала будут, учитывая исторические архитектурные формы старого здания. Об этом заявил глава Сургута Андрей Филатов во время совещания с губернатором округа, передает корреспондент URA.RU.

«Важный момент, на который бы хотелось обратить внимание. Сейчас, я так понимаю, будет корректироваться проект вокзала. Для сургутян, как оказалось, когда мы зашли в вопросы конструкции, очень важна архитектурная форма вокзала. Она связана с некой исторической судьбой взрослеющего города. Та мозаика на фасадной части, имитация колонн. И мы попросили коллег [из РЖД], конечно же, максимально эти атрибуты истории Сургута сохранить. Вроде бы как договорились, что это будет одно из условий для проектировщиков», — сообщил Филатов.

Для того чтобы чаянья горожан были выполнены в полном объеме, в Сургуте создается специальная рабочая группа, которая будет заниматься этими вопросами. «Создаем в том числе рабочую группу, чтобы не упустить таких отдельных особенностей, которые очень-очень важны для города», — добавил глава Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте снесут железнодорожный вокзал. Власти города и представители РЖД отказались от поэтапной реконструкции и решили полностью снести здание, а для пассажиров будет построен временный павильон.

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Проектировать новое здание сургутского железнодорожного вокзала будут, учитывая исторические архитектурные формы старого здания. Об этом заявил глава Сургута Андрей Филатов во время совещания с губернатором округа, передает корреспондент URA.RU. «Важный момент, на который бы хотелось обратить внимание. Сейчас, я так понимаю, будет корректироваться проект вокзала. Для сургутян, как оказалось, когда мы зашли в вопросы конструкции, очень важна архитектурная форма вокзала. Она связана с некой исторической судьбой взрослеющего города. Та мозаика на фасадной части, имитация колонн. И мы попросили коллег [из РЖД], конечно же, максимально эти атрибуты истории Сургута сохранить. Вроде бы как договорились, что это будет одно из условий для проектировщиков», — сообщил Филатов. Для того чтобы чаянья горожан были выполнены в полном объеме, в Сургуте создается специальная рабочая группа, которая будет заниматься этими вопросами. «Создаем в том числе рабочую группу, чтобы не упустить таких отдельных особенностей, которые очень-очень важны для города», — добавил глава Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте снесут железнодорожный вокзал. Власти города и представители РЖД отказались от поэтапной реконструкции и решили полностью снести здание, а для пассажиров будет построен временный павильон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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