Глава Тюменской облдумы изменил порядок выплаты зарплаты помощникам депутатов

27 декабря 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

Работники облдумы будут получать зарплату 10-го числа каждого месяца Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской областной думе изменен график выплаты заработной платы работникам парламента и помощникам депутатов. Соответствующее распоряжение за подписью спикера Фуата Сайфитдинова опубликовано на сайте облдумы. «Абзацы второй и третий пункта 7.3 изложить в следующей редакции: «за первую половину текущего месяца — 25-го числа этого месяца; за вторую половину текущего месяца — 10-го числа следующего месяца», — говорится в измененных правилах внутреннего распорядка Тюменской облдумы. В предыдущей редакции зарплата работникам думы и помощникам депутатов начислялась 15-го и 30-го числа каждого месяца. Ранее URA.RU писало, что Сайфитдинов снял с себя обязанность согласовывать график отпусков гражданских служащих регионального парламента. Теперь она возложена на руководителя аппараты облдумы.

В Тюменской областной думе изменен график выплаты заработной платы работникам парламента и помощникам депутатов. Соответствующее распоряжение за подписью спикера Фуата Сайфитдинова опубликовано на сайте облдумы. «Абзацы второй и третий пункта 7.3 изложить в следующей редакции: «за первую половину текущего месяца — 25-го числа этого месяца; за вторую половину текущего месяца — 10-го числа следующего месяца», — говорится в измененных правилах внутреннего распорядка Тюменской облдумы. В предыдущей редакции зарплата работникам думы и помощникам депутатов начислялась 15-го и 30-го числа каждого месяца. Ранее URA.RU писало, что Сайфитдинов снял с себя обязанность согласовывать график отпусков гражданских служащих регионального парламента. Теперь она возложена на руководителя аппараты облдумы.