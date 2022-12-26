26 декабря 2022

Глава Тюменской облдумы изменил порядок выплаты зарплаты помощникам депутатов

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Работники облдумы будут получать зарплату 10-го числа каждого месяца Фото:

В Тюменской областной думе изменен график выплаты заработной платы работникам парламента и помощникам депутатов. Соответствующее распоряжение за подписью спикера Фуата Сайфитдинова опубликовано на сайте облдумы.

«Абзацы второй и третий пункта 7.3 изложить в следующей редакции: «за первую половину текущего месяца — 25-го числа этого месяца; за вторую половину текущего месяца — 10-го числа следующего месяца», — говорится в измененных правилах внутреннего распорядка Тюменской облдумы. В предыдущей редакции зарплата работникам думы и помощникам депутатов начислялась 15-го и 30-го числа каждого месяца.

Ранее URA.RU писало, что Сайфитдинов снял с себя обязанность согласовывать график отпусков гражданских служащих регионального парламента. Теперь она возложена на руководителя аппараты облдумы.

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В Тюменской областной думе изменен график выплаты заработной платы работникам парламента и помощникам депутатов. Соответствующее распоряжение за подписью спикера Фуата Сайфитдинова опубликовано на сайте облдумы. «Абзацы второй и третий пункта 7.3 изложить в следующей редакции: «за первую половину текущего месяца — 25-го числа этого месяца; за вторую половину текущего месяца — 10-го числа следующего месяца», — говорится в измененных правилах внутреннего распорядка Тюменской облдумы. В предыдущей редакции зарплата работникам думы и помощникам депутатов начислялась 15-го и 30-го числа каждого месяца. Ранее URA.RU писало, что Сайфитдинов снял с себя обязанность согласовывать график отпусков гражданских служащих регионального парламента. Теперь она возложена на руководителя аппараты облдумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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