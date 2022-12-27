27 декабря 2022

Бывшая помощница вице-губернатора пошла на повышение в правительстве ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Антинаркотическая комиссия. Ханты-Мансийск, есина майя
Майя Есина (справа) назначена первым заместителем директора департамента внутренней политики ХМАО Фото:

Бывшая помощница вице-губернатора ХМАО Александра Тиртоки — Майя Есина получила должность первого заместителя директора департамента внутренней политики ХМАО. Об этом журналисту URA.RU сообщил источник в правительстве Югры.

«Майя Владимировна Есина, ранее работавшая помощником Александра Александровича Тиртоки, теперь работает в должности первого заместителя директора департамента внутренней политики Югры. Ее переход совпал с реформой окружного правительства, когда создавался департамент региональной безопасности, который возглавил Тиртока», — сообщил инсайдер.

На сайте окружного правительства Есина указана в качестве первого заместителя директора департамента внутренней политики ХМАО. Сама чиновница в разговоре с URA.RU не захотела рассказывать о работе в новой должности. «Спасибо большое за интерес ко мне. Я работала и продолжаю работать. И не хочу никому ничего об этом рассказывать. В моей жизни много чего происходит, у меня все хорошо», — сказала Есина.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате реформы окружного правительства был создан департамент региональной безопасности. По задумке чиновников, он позволит оперативно и комплексно решать вопросы, связанные с безопасностью населения и территории автономного округа.

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Бывшая помощница вице-губернатора ХМАО Александра Тиртоки — Майя Есина получила должность первого заместителя директора департамента внутренней политики ХМАО. Об этом журналисту URA.RU сообщил источник в правительстве Югры. «Майя Владимировна Есина, ранее работавшая помощником Александра Александровича Тиртоки, теперь работает в должности первого заместителя директора департамента внутренней политики Югры. Ее переход совпал с реформой окружного правительства, когда создавался департамент региональной безопасности, который возглавил Тиртока», — сообщил инсайдер. На сайте окружного правительства Есина указана в качестве первого заместителя директора департамента внутренней политики ХМАО. Сама чиновница в разговоре с URA.RU не захотела рассказывать о работе в новой должности. «Спасибо большое за интерес ко мне. Я работала и продолжаю работать. И не хочу никому ничего об этом рассказывать. В моей жизни много чего происходит, у меня все хорошо», — сказала Есина. Ранее URA.RU сообщало, что в результате реформы окружного правительства был создан департамент региональной безопасности. По задумке чиновников, он позволит оперативно и комплексно решать вопросы, связанные с безопасностью населения и территории автономного округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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