В Тюмени разыскивают пенсионера, приехавшего в гости

27 декабря 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

Пропавший человек может находиться в любом районе Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени разыскивают пенсионера. Он приехал в город в гости и затем ушел в неизвестном направлении. Информацию о розыске сообщили в поисковом отряде «Лиза-алерт». «Пропал в Ленинском районе Тюмени. Ему 67 лет, он нуждается в медицинской помощи. Ушел днем 27 декабря в неизвестнои направлении», — сообщается в ориентировке. Мужчина одет в черную куртку, черные брюки, черные резиновые сапоги и черную вязаную шапку. Рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, побрит налысо, глаза голубые. Любую информацию можно сообщать по номеру горячей линии 8-800-700-52-52, либо непосредственно инфоргам 8-922-266-98-74 (Мария) и 8-982-909-15-00 (Наталья). Ранее URA.RU сообщало о розыске 12-летнего ребенка, нуждающегося в медицинской помощи. В тот раз пропавшего почти сразу удалось найти.

В Тюмени разыскивают пенсионера. Он приехал в город в гости и затем ушел в неизвестном направлении. Информацию о розыске сообщили в поисковом отряде «Лиза-алерт». «Пропал в Ленинском районе Тюмени. Ему 67 лет, он нуждается в медицинской помощи. Ушел днем 27 декабря в неизвестнои направлении», — сообщается в ориентировке. Мужчина одет в черную куртку, черные брюки, черные резиновые сапоги и черную вязаную шапку. Рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, побрит налысо, глаза голубые. Любую информацию можно сообщать по номеру горячей линии 8-800-700-52-52, либо непосредственно инфоргам 8-922-266-98-74 (Мария) и 8-982-909-15-00 (Наталья). Ранее URA.RU сообщало о розыске 12-летнего ребенка, нуждающегося в медицинской помощи. В тот раз пропавшего почти сразу удалось найти.