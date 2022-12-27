27 декабря 2022

Из Перми запустили прямые рейсы в Минеральные Воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Перми в Минеральные Воды Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Перми в Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба компании на официальном сайте.

«„Аэрофлот“ начал выполнять новую программу прямых рейсов. Из Перми теперь можно улететь в Минеральные Воды», — сказано в сообщении.

Подобные рейсы также стали доступны жителям Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Казани и Самары. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, расписание рейсов составлено таким образом, чтобы пассажиры могли легко спланировать путешествие. «Прямые перелеты без пересадок в Москве позволят также сэкономить время в пути и бюджет», — отметили в авиакомпании.

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Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Перми в Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба компании на официальном сайте. «„Аэрофлот“ начал выполнять новую программу прямых рейсов. Из Перми теперь можно улететь в Минеральные Воды», — сказано в сообщении. Подобные рейсы также стали доступны жителям Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Казани и Самары. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, расписание рейсов составлено таким образом, чтобы пассажиры могли легко спланировать путешествие. «Прямые перелеты без пересадок в Москве позволят также сэкономить время в пути и бюджет», — отметили в авиакомпании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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