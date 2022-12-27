Из Перми запустили прямые рейсы в Минеральные Воды

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Перми в Минеральные Воды
Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Перми в Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба компании на официальном сайте.
«„Аэрофлот“ начал выполнять новую программу прямых рейсов. Из Перми теперь можно улететь в Минеральные Воды», — сказано в сообщении.
Подобные рейсы также стали доступны жителям Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Казани и Самары. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, расписание рейсов составлено таким образом, чтобы пассажиры могли легко спланировать путешествие. «Прямые перелеты без пересадок в Москве позволят также сэкономить время в пути и бюджет», — отметили в авиакомпании.
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