27 декабря 2022

Стрелков заявил, что не является героем ДНР

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Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в Храме Федора Студита в Москве. Москва, священники, храм, церковь, чаплин всеволод, стрелков игорь, покойник, православный обряд, усопший, ковь, гиркин игорь
Стрелков: звание «Герой ДНР» было присвоено мифическому персонажу Фото:

Экс-глава минобороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков заявил, что не обладает званием «Героя ДНР». Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«Звания „Герой ДНР“ я тоже не имею. Просто потому, что звание „Герой ДНР“ было <…> присвоено некоему мифическому персонажу с ФИО „Стрелков Игорь Иванович“, тогда как человека с такими данными во главе ополчения физически не было, да и вообще никогда не существовало», — рассказал Стрелков у себя в telegram-канале. По его словам, он даже теоретически не имеет права претендовать на звание, которое было присвоено человеку с другими данными. Потому, заключил Стрелков, данные о том, что ему «незаконно» присвоили звание «героя ДНР» — ложны, ведь награды он не получал.

Ранее между российским телеведущим Владимиром Соловьевым и Игорем Стрелковым развязался конфликт. Соловьев обвинил Стрелкова в том, что тот вернулся из зоны проведения спецоперации, назвав его «антипатриотическим блогером». Стрелков, в свою очередь, вызвал Соловьева на публичные дебаты, его слова передает «Национальная служба новостей».

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Экс-глава минобороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков заявил, что не обладает званием «Героя ДНР». Об этом он рассказал в своих соцсетях. «Звания „Герой ДНР“ я тоже не имею. Просто потому, что звание „Герой ДНР“ было <…> присвоено некоему мифическому персонажу с ФИО „Стрелков Игорь Иванович“, тогда как человека с такими данными во главе ополчения физически не было, да и вообще никогда не существовало», — рассказал Стрелков у себя в telegram-канале. По его словам, он даже теоретически не имеет права претендовать на звание, которое было присвоено человеку с другими данными. Потому, заключил Стрелков, данные о том, что ему «незаконно» присвоили звание «героя ДНР» — ложны, ведь награды он не получал. Ранее между российским телеведущим Владимиром Соловьевым и Игорем Стрелковым развязался конфликт. Соловьев обвинил Стрелкова в том, что тот вернулся из зоны проведения спецоперации, назвав его «антипатриотическим блогером». Стрелков, в свою очередь, вызвал Соловьева на публичные дебаты, его слова передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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