Махонин попал в топ-30 национального рейтинга губернаторов за 2022 год

28 декабря 2022 в 03:14 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин занял 16 место в национальном рейтинге губернаторов за 2022 год Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин по итогам текущего года занял 16 строчку в списке лучших глав субъектов РФ. Данный рейтинг размещен на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». «Национальный рейтинг губернаторов — итоги 2022 года. <…> Первая группа рейтинга. № 16 — Махонин Дмитрий Николаевич, Пермский край», — указано на сайте. Первую строчку в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте — глава Татарстана Рустам Минниханов, замыкает тройку — глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По итогам 2021 года Махонин в данном рейтинге замкнул топ-20. Результаты рейтинга получены на основании заочного анкетирования и очно-заочных опросов экспертов из разных областей. В рейтинг включены только те главы регионов, которые находятся на своем посту на момент публикации исследования.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин по итогам текущего года занял 16 строчку в списке лучших глав субъектов РФ. Данный рейтинг размещен на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». «Национальный рейтинг губернаторов — итоги 2022 года. <…> Первая группа рейтинга. № 16 — Махонин Дмитрий Николаевич, Пермский край», — указано на сайте. Первую строчку в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте — глава Татарстана Рустам Минниханов, замыкает тройку — глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По итогам 2021 года Махонин в данном рейтинге замкнул топ-20. Результаты рейтинга получены на основании заочного анкетирования и очно-заочных опросов экспертов из разных областей. В рейтинг включены только те главы регионов, которые находятся на своем посту на момент публикации исследования.