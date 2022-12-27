Тюменскому транспорту грозит «паралич» из-за скандала с водителями

Водители тюменских маршруток намерены бойкотировать работодателей

Водители тюменских маршруток недовольны зарплатой и требованиями работодателей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В сфере пассажирских перевозок Тюмени назревают массовые увольнения из-за низкой зарплаты и тяжелых условий труда. Об этом URA.RU рассказал водитель одного из городских маршрутов. Он пожаловался, что работодатель часто заставляет чинить машину за свой счет и не хочет повышать зарплату.

«Я уже начал искать себе новую работу, я просто уже устал от этого. Немного выбиваешься из расписания — штраф, перегорела лампочка — ставь сам. А зарплата вообще не меняется за последние три года», — пояснил мужчина.

Его слова подтвердил водитель еще одного маршрута. «Вынуждены пахать за копейки, следить за состоянием автобуса, постоянно вкладывать свои деньги. Небольшие — но даже их жалко», — рассказал источник.

В «Тюменьгортрансе» ситуацию не комментируют. URA.RU направило запрос в городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство рассказало, что работой общественного транспорта недовольны и жители Тюмени. Основная претензия — нарушение установленного расписания движения автобусов.