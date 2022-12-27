Тюменские врачи объяснили, почему свиным гриппом чаще и тяжелее болеют дети

Тюменский врач-педиатр: дети чаще заболевают гриппом из-за незрелости иммунитета

Врачи рекомендуют вакцинироваться от гриппа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за незрелого иммунитета и чувствительности детского организма к инфекциям, свиным гриппом в основном чаще и тяжелее болеют дети. Об этом заявил врач-педиатр одной из тюменских больниц.

«Дети болеют, потому что нет иммунитета к гриппу. Последний раз свиной грипп был в 2009 году. Из-за незрелости иммунитета чувствительность к гриппу у детей гораздо выше, чем у взрослых», — поясняет доктор. По его словам, взрослые переносят инфекцию легче и с минимальными осложнениями.

Чтобы минимизировать риски острых респираторных заболеваний и их осложнений, тюменский врач порекомендовал своевременно вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности. «Не рекомендуем находиться в местах массового скопления людей, в общественных местах надевать маску, а приходя домой, мыть руки, проветривать помещение и делать влажную уборку», — добавляет педиатр.

Из-за вспышки гриппа и ОРВИ в Тюменской области жители часами не могли дозвониться до больниц и поликлиник. Кроме того, в городских аптеках начались перебои с поставками лекарств, назначаемых при острых респираторных заболеваниях.