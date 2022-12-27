27 декабря 2022

Тюменские врачи объяснили, почему свиным гриппом чаще и тяжелее болеют дети

Тюменский врач-педиатр: дети чаще заболевают гриппом из-за незрелости иммунитета
© Служба новостей «URA.RU»
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Забор крови. Курган, забор крови, детская поликлиника, анализ крови, ребенок, детская больница
Врачи рекомендуют вакцинироваться от гриппа Фото:

Из-за незрелого иммунитета и чувствительности детского организма к инфекциям, свиным гриппом в основном чаще и тяжелее болеют дети. Об этом заявил врач-педиатр одной из тюменских больниц.

«Дети болеют, потому что нет иммунитета к гриппу. Последний раз свиной грипп был в 2009 году. Из-за незрелости иммунитета чувствительность к гриппу у детей гораздо выше, чем у взрослых», — поясняет доктор. По его словам, взрослые переносят инфекцию легче и с минимальными осложнениями.

Чтобы минимизировать риски острых респираторных заболеваний и их осложнений, тюменский врач порекомендовал своевременно вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности. «Не рекомендуем находиться в местах массового скопления людей, в общественных местах надевать маску, а приходя домой, мыть руки, проветривать помещение и делать влажную уборку», — добавляет педиатр.

Из-за вспышки гриппа и ОРВИ в Тюменской области жители часами не могли дозвониться до больниц и поликлиник. Кроме того, в городских аптеках начались перебои с поставками лекарств, назначаемых при острых респираторных заболеваниях.

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Из-за незрелого иммунитета и чувствительности детского организма к инфекциям, свиным гриппом в основном чаще и тяжелее болеют дети. Об этом заявил врач-педиатр одной из тюменских больниц. «Дети болеют, потому что нет иммунитета к гриппу. Последний раз свиной грипп был в 2009 году. Из-за незрелости иммунитета чувствительность к гриппу у детей гораздо выше, чем у взрослых», — поясняет доктор. По его словам, взрослые переносят инфекцию легче и с минимальными осложнениями. Чтобы минимизировать риски острых респираторных заболеваний и их осложнений, тюменский врач порекомендовал своевременно вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности. «Не рекомендуем находиться в местах массового скопления людей, в общественных местах надевать маску, а приходя домой, мыть руки, проветривать помещение и делать влажную уборку», — добавляет педиатр. Из-за вспышки гриппа и ОРВИ в Тюменской области жители часами не могли дозвониться до больниц и поликлиник. Кроме того, в городских аптеках начались перебои с поставками лекарств, назначаемых при острых респираторных заболеваниях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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