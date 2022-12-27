Общая площадь застройки составит 1 тысячу 600 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Советском районе Челябинска построят крупную производственную базу и складские помещения. Общая площадь застройки составит 1 тысячу 600 квадратных метров. Об этом сообщается в постановлении, размещенном на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории в границах улицы Челябинской, полосы отвода железной дороги ОАО „РЖД“, проектируемых улиц в жилом районе Новосинеглазово в Советском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается в постановлении.

Согласно пояснительной записке, производственный комплекс построят в границах улицы Челябинской, полосы отвода железной дороги ОАО «РЖД» и проектируемых улиц в жилом районе Новосинеглазово. Площадь производственной базы составит 1100 квадратных метров. Площадь первого производственного склада — 370 квадратных метров, второго складского помещения — 125 квадратных метров. Проектом также предусмотрено строительство автостоянки и общее озеленение территории.

Ранее в Челябинске бизнесмены стали скупать склады для металла. Как пояснил директор недвижимости «А1» Степан Подпятников, рост спроса на складские помещения связан с импортозамещением и с началом действия выгодных ипотечных программ, поддерживающих производство.

Общая площадь застройки составит 1 тысячу 600 квадратных метров Скрин: сайт администрации г. Челябинск

Производственный комплекс построят в границах улицы Челябинской, полосы отвода железной дороги ОАО «РЖД» и проектируемых улиц в жилом районе Новосинеглазово Скрин: сайт Администрации г. Челябинск