27 декабря 2022

Курганмашзавод запускает чат для романтических знакомств

© Служба новостей «URA.RU»
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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
Сотрудники КМЗ создают чат для поиска второй половинки на заводе Фото:

Работники «Курганского машиностроительного завода» создают чат-знакомств для поиска второй половинки. Соответствующий опрос сотрудники оборонного предприятия провели в соцсети «ВКонтакте».

«Что там насчет чата знакомств? Он был бы идеален для заводчан. Думаю, многие меня поддержат», — написал мужчина, воспитывающий в одиночку двоих детей и работающий на заводе. После его сообщения среди работников провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 240 участников. Из них более 78% проголосовали за создание чата, остальные (21%) высказались против.

По словам одного из сотрудников, на КМЗ работает почти 10 тысяч человек, среди которых можно найти друзей и будущих супругов: «Наш завод — как мини город, поэтому проще построить семью у себя на заводе, не отрываясь от производства, чем знакомиться с кем-то „вовне“». В шутку некоторые пользователи пишут, что после чата-знакомств заводчане начнут строить общежитие, детский сад и школу.

Также заводчане устроили голосование на лучшее название для чата. Среди предложенных вариантов были: «Анжелика», «Ажур», «Клуб межцеховых знакомств», «50 оттенков завода» и «Снежана».

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Работники «Курганского машиностроительного завода» создают чат-знакомств для поиска второй половинки. Соответствующий опрос сотрудники оборонного предприятия провели в соцсети «ВКонтакте». «Что там насчет чата знакомств? Он был бы идеален для заводчан. Думаю, многие меня поддержат», — написал мужчина, воспитывающий в одиночку двоих детей и работающий на заводе. После его сообщения среди работников провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 240 участников. Из них более 78% проголосовали за создание чата, остальные (21%) высказались против. По словам одного из сотрудников, на КМЗ работает почти 10 тысяч человек, среди которых можно найти друзей и будущих супругов: «Наш завод — как мини город, поэтому проще построить семью у себя на заводе, не отрываясь от производства, чем знакомиться с кем-то „вовне“». В шутку некоторые пользователи пишут, что после чата-знакомств заводчане начнут строить общежитие, детский сад и школу. Также заводчане устроили голосование на лучшее название для чата. Среди предложенных вариантов были: «Анжелика», «Ажур», «Клуб межцеховых знакомств», «50 оттенков завода» и «Снежана».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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