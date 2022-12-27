Курганмашзавод запускает чат для романтических знакомств

28 декабря 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Сотрудники КМЗ создают чат для поиска второй половинки на заводе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работники «Курганского машиностроительного завода» создают чат-знакомств для поиска второй половинки. Соответствующий опрос сотрудники оборонного предприятия провели в соцсети «ВКонтакте». «Что там насчет чата знакомств? Он был бы идеален для заводчан. Думаю, многие меня поддержат», — написал мужчина, воспитывающий в одиночку двоих детей и работающий на заводе. После его сообщения среди работников провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 240 участников. Из них более 78% проголосовали за создание чата, остальные (21%) высказались против. По словам одного из сотрудников, на КМЗ работает почти 10 тысяч человек, среди которых можно найти друзей и будущих супругов: «Наш завод — как мини город, поэтому проще построить семью у себя на заводе, не отрываясь от производства, чем знакомиться с кем-то „вовне“». В шутку некоторые пользователи пишут, что после чата-знакомств заводчане начнут строить общежитие, детский сад и школу. Также заводчане устроили голосование на лучшее название для чата. Среди предложенных вариантов были: «Анжелика», «Ажур», «Клуб межцеховых знакомств», «50 оттенков завода» и «Снежана».

Работники «Курганского машиностроительного завода» создают чат-знакомств для поиска второй половинки. Соответствующий опрос сотрудники оборонного предприятия провели в соцсети «ВКонтакте». «Что там насчет чата знакомств? Он был бы идеален для заводчан. Думаю, многие меня поддержат», — написал мужчина, воспитывающий в одиночку двоих детей и работающий на заводе. После его сообщения среди работников провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 240 участников. Из них более 78% проголосовали за создание чата, остальные (21%) высказались против. По словам одного из сотрудников, на КМЗ работает почти 10 тысяч человек, среди которых можно найти друзей и будущих супругов: «Наш завод — как мини город, поэтому проще построить семью у себя на заводе, не отрываясь от производства, чем знакомиться с кем-то „вовне“». В шутку некоторые пользователи пишут, что после чата-знакомств заводчане начнут строить общежитие, детский сад и школу. Также заводчане устроили голосование на лучшее название для чата. Среди предложенных вариантов были: «Анжелика», «Ажур», «Клуб межцеховых знакомств», «50 оттенков завода» и «Снежана».