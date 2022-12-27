Авиакомпания «Ямал» взвинтила ценник на билеты из Москвы в ЯНАО. Скрин

Цена на билеты из Москвы в Салехард в авиакомпании «Ямал» выросла до 50 тысяч рублей

28 декабря 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Авиабилеты на новогодние праздники из Москвы в ЯНАО стоят до 50 тыс руб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стоимость авиабилетов АК «Ямал» по направлению из Москвы в Салехард (ЯНАО) с 7 по 10 января составляет 50 тысяч рублей. Автор на условиях анонимности в группе «Подслушано в Салехарде» в соцсети во «ВКонтакте», выступил с предложением написать жалобу в окружное Управление федеральной антимонопольной службы. «Это называется грабеж среди бела дня, авиакомпания „Ямал“. Может жалобу в ФАС [Федеральная антимонопольная служба — ред.] написать?» — написал автор. В комментариях горожане отметили, что это стоимость билетов на бизнес-класс, так как все билеты класса «эконом» уже выкуплены. «Эконом уже все взяли кто хотел, по ценам эконома. Остался бизнес-класс в Тюмень — 30 000, в Москву — 50 000 рублей», — прокомментировал Сергей Быков. Он также отметил, что антимонопольная служба может помочь, если учтет необоснованным повышение тарифов за счет своего монопольного положения авиакомпании на рынке. В комментариях пресс-служба авиакомпании отметила, что на текущий момент остались билеты только бизнес-класса. «Автор публикует стоимость билета в бизнес-классе. Стоимость места в эконом-классе на данном маршруте не превышала 12900 руб. На текущий момент остались только места класса бизнес. За период с 6 по 8 января авиакомпания планирует выполнить 6 рейсов из Москвы в Салехард», — прокомментировала пресс-служба. Ранее жители пожаловались на стоимость авиабилетов из Салехарда в Тюмень в преддверии новогодних праздников. После чего АК «Ямал» заменила самолеты на большей вместительности и открыла продажу дополнительных билетов. Стоимость билета из Москвы в Салехард в АК «Ямал» на 8 января Соцсеть «ВКонтакте», группа «Подслушано в Салехарде» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стоимость авиабилетов АК «Ямал» по направлению из Москвы в Салехард (ЯНАО) с 7 по 10 января составляет 50 тысяч рублей. Автор на условиях анонимности в группе «Подслушано в Салехарде» в соцсети во «ВКонтакте», выступил с предложением написать жалобу в окружное Управление федеральной антимонопольной службы. «Это называется грабеж среди бела дня, авиакомпания „Ямал“. Может жалобу в ФАС [Федеральная антимонопольная служба — ред.] написать?» — написал автор. В комментариях горожане отметили, что это стоимость билетов на бизнес-класс, так как все билеты класса «эконом» уже выкуплены. «Эконом уже все взяли кто хотел, по ценам эконома. Остался бизнес-класс в Тюмень — 30 000, в Москву — 50 000 рублей», — прокомментировал Сергей Быков. Он также отметил, что антимонопольная служба может помочь, если учтет необоснованным повышение тарифов за счет своего монопольного положения авиакомпании на рынке. В комментариях пресс-служба авиакомпании отметила, что на текущий момент остались билеты только бизнес-класса. «Автор публикует стоимость билета в бизнес-классе. Стоимость места в эконом-классе на данном маршруте не превышала 12900 руб. На текущий момент остались только места класса бизнес. За период с 6 по 8 января авиакомпания планирует выполнить 6 рейсов из Москвы в Салехард», — прокомментировала пресс-служба. Ранее жители пожаловались на стоимость авиабилетов из Салехарда в Тюмень в преддверии новогодних праздников. После чего АК «Ямал» заменила самолеты на большей вместительности и открыла продажу дополнительных билетов.