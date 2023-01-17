Власти Перми готовят экскурсии по оборонному заводу

Власти Перми представили проект экскурсионного маршрута по моторостроительному заводу

Маршрут включает посещение музеев «Пермские моторы» и «ОДК-СТАР» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

По объектам Пермского моторного завода (сейчас — несколько компаний, которые входят в ОДК), разработан экскурсионный маршрут «Победа в небе». Маршрут для экскурсии предложила замглавы администрации Свердловского района Ирина Новоселова на заседании комитета гордумы по экономразвитию 17 января.

«Предлагаем создание экскурсионного маршрута трудовой доблести „Победа в небе“. Реализация идеи позволит укрепить историческую связь поколений, воспитать молодежь на позиции трудового героизма и самоотверженности», — сообщила Новоселова. По ее мнению, подключение ресурсов градообразующих предприятий «поможет развить уникальность Свердловского района и повысить узнаваемость среди других районов города».

Проект маршрута включает в себя восемь объектов. В их числе — музеи «Пермских моторов» и «ОДК-СТАР», скверы авиаторов и им. М.И. Субботина рядом с заводом. Замглавы района подчеркивает, что пока это только идея, на основе которой можно разработать минимум три маршрута для пешеходных или автобусных экскурсий. По времени проведения мероприятия займут не более двух часов.

АО «ОДК-Пермские моторы», «ОДК-Авиадвигатель» и «ОДК-СТАР» входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха. Коллектив «Авиадвигателя» вошел в пятерку первых предприятий, награжденных к 300-летию Перми.