Зеленский задумал вооружить НАТО

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина способна создавать авиатехникуФото: Официальный сайт президента Украины
Украинские солдаты определяют новые стандарты НАТО, а бренды оружия Украины однажды «будут интересовать мир». С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной Раде.
«Вы можете быть уверены, что придет время, когда бренды украинского оружия будут интересовать мир», — заявил Зеленский, отметив что именно сейчас украинскими военными определяются новые стандарты НАТО. Его слова передает «Интерфакс-Украина». Президент Украины добавил, что страна способна производить разные виды оружия, включая ракеты, морские дроны, бронетехнику и авиатехнику. «Мы уже их делаем», — отметил Зеленский.
Страны НАТО начали активно поставлять Украине вооружение после начала спецоперации России. МИД России уже обвинил Североатлантический альянс в «бесконтрольной раздаче» Украине цифрового оружия, сообщает RT.
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Украинские солдаты определяют новые стандарты НАТО, а бренды оружия Украины однажды «будут интересовать мир». С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной Раде. «Вы можете быть уверены, что придет время, когда бренды украинского оружия будут интересовать мир», — заявил Зеленский, отметив что именно сейчас украинскими военными определяются новые стандарты НАТО. Его слова передает «Интерфакс-Украина». Президент Украины добавил, что страна способна производить разные виды оружия, включая ракеты, морские дроны, бронетехнику и авиатехнику. «Мы уже их делаем», — отметил Зеленский. Страны НАТО начали активно поставлять Украине вооружение после начала спецоперации России. МИД России уже обвинил Североатлантический альянс в «бесконтрольной раздаче» Украине цифрового оружия, сообщает RT.