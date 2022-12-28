Зеленский задумал вооружить НАТО

Зеленский: ВСУ определяют новые стандарты НАТО
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина способна создавать авиатехнику Фото:

Украинские солдаты определяют новые стандарты НАТО, а бренды оружия Украины однажды «будут интересовать мир». С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной Раде.

«Вы можете быть уверены, что придет время, когда бренды украинского оружия будут интересовать мир», — заявил Зеленский, отметив что именно сейчас украинскими военными определяются новые стандарты НАТО. Его слова передает «Интерфакс-Украина». Президент Украины добавил, что страна способна производить разные виды оружия, включая ракеты, морские дроны, бронетехнику и авиатехнику. «Мы уже их делаем», — отметил Зеленский.

Страны НАТО начали активно поставлять Украине вооружение после начала спецоперации России. МИД России уже обвинил Североатлантический альянс в «бесконтрольной раздаче» Украине цифрового оружия, сообщает RT.

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Украинские солдаты определяют новые стандарты НАТО, а бренды оружия Украины однажды «будут интересовать мир». С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной Раде. «Вы можете быть уверены, что придет время, когда бренды украинского оружия будут интересовать мир», — заявил Зеленский, отметив что именно сейчас украинскими военными определяются новые стандарты НАТО. Его слова передает «Интерфакс-Украина». Президент Украины добавил, что страна способна производить разные виды оружия, включая ракеты, морские дроны, бронетехнику и авиатехнику. «Мы уже их делаем», — отметил Зеленский. Страны НАТО начали активно поставлять Украине вооружение после начала спецоперации России. МИД России уже обвинил Североатлантический альянс в «бесконтрольной раздаче» Украине цифрового оружия, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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