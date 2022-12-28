В Тюменской области предлагают работу вахтовикам с зарплатой 220 тысяч рублей в месяц

В Тюмени открыта вакансия начальника участка на строительной объекте с зарплатой 220 тысяч рублей в месяц. Работать предстоит вахтовым методом на территории острова Новая Земля, недалеко от Северного Ледовитого океана. Такое объявление опубликовано на сайте по поиску работы HeadHunter.
«Вакансия: начальник участка на строительном объекте. Заработная плата от 220 тысяч рублей в месяц. Место работы располагается в арктической зоне на острове Новая Земля», — написано в вакансии.
Работодатель ищет сотрудника с высшим строительным образованием, со стажем работы более шести в общестроительном направлении, более трех лет в должности начальника. Также важен опыт работы на отдаленных северных территориях. График работы четыре месяца на работе, один дома. Будущему сотруднику обещают комфортные рабочие условия.
Ранее URA.RU сообщало, что в правительство Тюменской области ищут председателя регионального Комитета по делам национальностей. Заявленная заработная плата — 43 680 рублей ежемесячно. Ранее должность руководителя органа покинул Владислав Чернов, у которого истек контракт.
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