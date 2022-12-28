Власти Кургана ответили на критику депутатов, недовольных числом светофоров

Мэрия Кургана связала установку десятков светофоров с безопасностью горожан

29 декабря 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

В городе за год установили 56 светофоров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в 2022 году ради безопасности горожан установили 56 светофоров. Данная информация была размещена 29 декабря на сайте городской администрации. Ранее депутаты облдумы усомнились в целесообразности установки такого количества светофоров. «Эта работа проводится в интересах курганцев и гостей города, ради обеспечения безопасности пешеходов и водителей, причем часто просьбы жителей по установке дополнительных светофорных объектов совпадают с требованиями соответствующих современных стандартов», — объяснил установку светофоров директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. В мэрии отметили, что установка всех светофоров была согласована с Госавтоинспекцией. Сейчас завершается их подключение. Помимо этого возле школ были установлены «лежачие полицейские». Ранее депутаты Курганской областной думы Евгений Кафеев и Валерий Порубов были недовольны установкой большого количества светофоров в Кургане. Кафеев предложил рассмотреть вопрос о целесообразности и выделения денег на установку и эффективность такого большого количества светофоров.

В Кургане в 2022 году ради безопасности горожан установили 56 светофоров. Данная информация была размещена 29 декабря на сайте городской администрации. Ранее депутаты облдумы усомнились в целесообразности установки такого количества светофоров. «Эта работа проводится в интересах курганцев и гостей города, ради обеспечения безопасности пешеходов и водителей, причем часто просьбы жителей по установке дополнительных светофорных объектов совпадают с требованиями соответствующих современных стандартов», — объяснил установку светофоров директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. В мэрии отметили, что установка всех светофоров была согласована с Госавтоинспекцией. Сейчас завершается их подключение. Помимо этого возле школ были установлены «лежачие полицейские». Ранее депутаты Курганской областной думы Евгений Кафеев и Валерий Порубов были недовольны установкой большого количества светофоров в Кургане. Кафеев предложил рассмотреть вопрос о целесообразности и выделения денег на установку и эффективность такого большого количества светофоров.