Власти Кургана ответили на критику депутатов, недовольных числом светофоров

В Кургане в 2022 году ради безопасности горожан установили 56 светофоров. Данная информация была размещена 29 декабря на сайте городской администрации. Ранее депутаты облдумы усомнились в целесообразности установки такого количества светофоров.
«Эта работа проводится в интересах курганцев и гостей города, ради обеспечения безопасности пешеходов и водителей, причем часто просьбы жителей по установке дополнительных светофорных объектов совпадают с требованиями соответствующих современных стандартов», — объяснил установку светофоров директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков.
В мэрии отметили, что установка всех светофоров была согласована с Госавтоинспекцией. Сейчас завершается их подключение. Помимо этого возле школ были установлены «лежачие полицейские».
Ранее депутаты Курганской областной думы Евгений Кафеев и Валерий Порубов были недовольны установкой большого количества светофоров в Кургане. Кафеев предложил рассмотреть вопрос о целесообразности и выделения денег на установку и эффективность такого большого количества светофоров.
Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».