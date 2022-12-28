Глава тюменской мэрии рассказал, как подрался с хулиганами

Мэр Тюмени Руслан Кухарук поделился воспоминаниями о драках в студенчестве
Глава тюменской администрации Руслан Кухарук нередко вступал в драки с недоброжелателями. Об этом он заявил в прямом эфире на радио.
«Конечно, драться приходилось как в школьные годы, так и в университете. Чаще всего это были не свои ребята со школы или института, а хулиганы, которые мне встречались», — сообщил городской глава.
Ранее URA.RU сообщало, как замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер вмешался в уличный конфликт с подростками. Инцидент произошел возле правительства региона. В ходе конфликта на место приехал наряд полиции.
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