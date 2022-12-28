Глава тюменской мэрии рассказал, как подрался с хулиганами

Мэр Тюмени Руслан Кухарук: драки были и в школьные годы, и в студенчестве

29 декабря 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Мэр Тюмени Руслан Кухарук поделился воспоминаниями о драках в студенчестве Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава тюменской администрации Руслан Кухарук нередко вступал в драки с недоброжелателями. Об этом он заявил в прямом эфире на радио. «Конечно, драться приходилось как в школьные годы, так и в университете. Чаще всего это были не свои ребята со школы или института, а хулиганы, которые мне встречались», — сообщил городской глава. Ранее URA.RU сообщало, как замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер вмешался в уличный конфликт с подростками. Инцидент произошел возле правительства региона. В ходе конфликта на место приехал наряд полиции.

Глава тюменской администрации Руслан Кухарук нередко вступал в драки с недоброжелателями. Об этом он заявил в прямом эфире на радио. «Конечно, драться приходилось как в школьные годы, так и в университете. Чаще всего это были не свои ребята со школы или института, а хулиганы, которые мне встречались», — сообщил городской глава. Ранее URA.RU сообщало, как замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер вмешался в уличный конфликт с подростками. Инцидент произошел возле правительства региона. В ходе конфликта на место приехал наряд полиции.