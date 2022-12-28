28 декабря 2022
27 декабря 2022

Глава тюменской мэрии рассказал, как подрался с хулиганами

Мэр Тюмени Руслан Кухарук: драки были и в школьные годы, и в студенчестве
© Служба новостей «URA.RU»
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Битва на Туре. Тюмень, кухарук руслан
Мэр Тюмени Руслан Кухарук поделился воспоминаниями о драках в студенчестве Фото:

Глава тюменской администрации Руслан Кухарук нередко вступал в драки с недоброжелателями. Об этом он заявил в прямом эфире на радио.

«Конечно, драться приходилось как в школьные годы, так и в университете. Чаще всего это были не свои ребята со школы или института, а хулиганы, которые мне встречались», — сообщил городской глава.

Ранее URA.RU сообщало, как замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер вмешался в уличный конфликт с подростками. Инцидент произошел возле правительства региона. В ходе конфликта на место приехал наряд полиции.

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Глава тюменской администрации Руслан Кухарук нередко вступал в драки с недоброжелателями. Об этом он заявил в прямом эфире на радио. «Конечно, драться приходилось как в школьные годы, так и в университете. Чаще всего это были не свои ребята со школы или института, а хулиганы, которые мне встречались», — сообщил городской глава. Ранее URA.RU сообщало, как замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер вмешался в уличный конфликт с подростками. Инцидент произошел возле правительства региона. В ходе конфликта на место приехал наряд полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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