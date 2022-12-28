Пермяки за вечер собрали сотни тысяч для женщин, переживших домашнее насилие

29 декабря 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Деньги пойдут на расширение проекта кризисных квартир Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми в рамках благотворительного вечера пермяки собрали деньги на расширение проекта кризисных квартир для женщин, переживших насилие. Более 700 тысяч рублей пойдут на создание новой такой квартиры, рассказала организатор вечера Надежда Агишева. «В самые темные времена есть место поддержке уязвимых. На благотворительном ужине мы собрали больше 700 тысяч рублей на создание новой кризисной квартиры для женщин, переживших насилие», — написала она в соцсетях. Проектом кризисных квартир в Перми занимается благотворительная организация «Территория семьи». Ее руководитель Анна Зуева отмечает, что увеличение мест в кризисных квартирах необходимо: «Мы видим, что наши квартиры работают с 2018 года и практически всегда заполнены. Это значит, что для новых обращений у нас нет ресурсов помощи, и это страшно». Ранее URA.RU рассказывало, что экс-депутат Пермской гордумы Надежда Агишева вошла в новый состав Общественной палаты Прикамья. Она отмечала, что намерена держать на контроле тему прав женщин и их защиту от бытового насилия.

В Перми в рамках благотворительного вечера пермяки собрали деньги на расширение проекта кризисных квартир для женщин, переживших насилие. Более 700 тысяч рублей пойдут на создание новой такой квартиры, рассказала организатор вечера Надежда Агишева. «В самые темные времена есть место поддержке уязвимых. На благотворительном ужине мы собрали больше 700 тысяч рублей на создание новой кризисной квартиры для женщин, переживших насилие», — написала она в соцсетях. Проектом кризисных квартир в Перми занимается благотворительная организация «Территория семьи». Ее руководитель Анна Зуева отмечает, что увеличение мест в кризисных квартирах необходимо: «Мы видим, что наши квартиры работают с 2018 года и практически всегда заполнены. Это значит, что для новых обращений у нас нет ресурсов помощи, и это страшно». Ранее URA.RU рассказывало, что экс-депутат Пермской гордумы Надежда Агишева вошла в новый состав Общественной палаты Прикамья. Она отмечала, что намерена держать на контроле тему прав женщин и их защиту от бытового насилия.