В январе жители ЯНАО всего пять дней смогут наблюдать ясное небо

30 декабря 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

Погода в ЯНАО 24 дня будет с переменной облачностью Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Погода в ЯНАО в течение первых месяцев 2023 года будет преимущественно пасмурной, а температура упадет до — 24 градусов. Об этом говорят данные синоптиков на площадке «Яндекс.Погода». «Со 2 по 11 января температура воздуха будет колебаться с -19 до -24 градусов. 7, 13 и 17 января будет солнечно», — говорится в прогнозе. К концу месяца температура понизится до -17 — 19. Местами будет идти снег и преимущественно пасмурно. Всего за месяц будет 5 ясных дней, 2 дня с длительными осадками и 24 дня с переменной облачностью. В первую неделю февраля погода будет достигать — 22 градусов. С середины месяца начнет теплеть, а к концу месяца потеплеет до -12 градусов. «В феврале в ЯНАО будет 6 ясных дней. Четыре дня с длительными осадками и 18 дней с переменной облачностью», — добавили там. Ранее сообщалось, что жителей ЯНАО в новогоднюю ночь ждут морозы до — 25 градусов. Первые дня января будут снежным и облачными.

Погода в ЯНАО в течение первых месяцев 2023 года будет преимущественно пасмурной, а температура упадет до — 24 градусов. Об этом говорят данные синоптиков на площадке «Яндекс.Погода». «Со 2 по 11 января температура воздуха будет колебаться с -19 до -24 градусов. 7, 13 и 17 января будет солнечно», — говорится в прогнозе. К концу месяца температура понизится до -17 — 19. Местами будет идти снег и преимущественно пасмурно. Всего за месяц будет 5 ясных дней, 2 дня с длительными осадками и 24 дня с переменной облачностью. В первую неделю февраля погода будет достигать — 22 градусов. С середины месяца начнет теплеть, а к концу месяца потеплеет до -12 градусов. «В феврале в ЯНАО будет 6 ясных дней. Четыре дня с длительными осадками и 18 дней с переменной облачностью», — добавили там. Ранее сообщалось, что жителей ЯНАО в новогоднюю ночь ждут морозы до — 25 градусов. Первые дня января будут снежным и облачными.