29 декабря 2022
28 декабря 2022

В январе жители ЯНАО всего пять дней смогут наблюдать ясное небо

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в снегу. Курган., зима, холод на улице, мороз
Погода в ЯНАО 24 дня будет с переменной облачностью Фото:

Погода в ЯНАО в течение первых месяцев 2023 года будет преимущественно пасмурной, а температура упадет до — 24 градусов. Об этом говорят данные синоптиков на площадке «Яндекс.Погода».

«Со 2 по 11 января температура воздуха будет колебаться с -19 до -24 градусов. 7, 13 и 17 января будет солнечно», — говорится в прогнозе. К концу месяца температура понизится до -17 — 19. Местами будет идти снег и преимущественно пасмурно.

Всего за месяц будет 5 ясных дней, 2 дня с длительными осадками и 24 дня с переменной облачностью. В первую неделю февраля погода будет достигать — 22 градусов. С середины месяца начнет теплеть, а к концу месяца потеплеет до -12 градусов.

«В феврале в ЯНАО будет 6 ясных дней. Четыре дня с длительными осадками и 18 дней с переменной облачностью», — добавили там.

Ранее сообщалось, что жителей ЯНАО в новогоднюю ночь ждут морозы до — 25 градусов. Первые дня января будут снежным и облачными.

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Погода в ЯНАО в течение первых месяцев 2023 года будет преимущественно пасмурной, а температура упадет до — 24 градусов. Об этом говорят данные синоптиков на площадке «Яндекс.Погода». «Со 2 по 11 января температура воздуха будет колебаться с -19 до -24 градусов. 7, 13 и 17 января будет солнечно», — говорится в прогнозе. К концу месяца температура понизится до -17 — 19. Местами будет идти снег и преимущественно пасмурно. Всего за месяц будет 5 ясных дней, 2 дня с длительными осадками и 24 дня с переменной облачностью. В первую неделю февраля погода будет достигать — 22 градусов. С середины месяца начнет теплеть, а к концу месяца потеплеет до -12 градусов. «В феврале в ЯНАО будет 6 ясных дней. Четыре дня с длительными осадками и 18 дней с переменной облачностью», — добавили там. Ранее сообщалось, что жителей ЯНАО в новогоднюю ночь ждут морозы до — 25 градусов. Первые дня января будут снежным и облачными.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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